Fenerbahçe yarı finalde

Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisinin ikinci maçında konuk olduğu Beşiktaş’ı 64-79 mağlup ederek, seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Ayhan Baykara xx, Alper Elçikoca xx
Beşiktaş: Esra Erden Atacan x, Zellous xx 6, Kübra Siyahdemir xxx 16, Mosby xxx 22, Radosavljevic xx 16, Sevgi Uzun x 2, Burcu Çiğil x, Nur Nihan Dabakoğlu x, Meltem Avcı x, Sera Özelçi x, Gonca Karataş xx 2, Buse Özek x
Başantrenör: Aziz Akkaya
Fenerbahçe: Birsel Demirmen xx 4, Sottana xx 10, Tuğçe Canıtez xx 10, Verameyenka xx 12, Vaughn xx 8, Ayşe Cora xxx 21, Esra Ural Topuz x 8, Plum xx 6, Pelin Bilgiç x, Merve Arı x, Melisa Korkmaz x, Zeynep Şevval Gül x
Başantrenör: Valerie Garnier
1. Periyot: 13-21 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 30-39 (Fenerbahçe lehine)3. Periyot: 47-61 (Fenerbahçe lehine)