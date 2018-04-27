Fenerbahçe yarı finalde

Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisinin ikinci maçında konuk olduğu Beşiktaş’ı 64-79 mağlup ederek, seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisinin ikinci maçında konuk olduğu Beşiktaş’ı 64-79 mağlup ederek, seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.

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