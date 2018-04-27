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27 Nisan 2018 Cuma 21:19

Fenerbahçe yarı finalde

Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisinin ikinci maçında konuk olduğu Beşiktaş’ı 64-79 mağlup ederek, seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe yarı finalde
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Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisinin ikinci maçında konuk olduğu Beşiktaş’ı 64-79 mağlup ederek, seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Ayhan Baykara xx, Alper Elçikoca xx

Beşiktaş: Esra Erden Atacan x, Zellous xx 6, Kübra Siyahdemir xxx 16, Mosby xxx 22, Radosavljevic xx 16, Sevgi Uzun x 2, Burcu Çiğil x, Nur Nihan Dabakoğlu x, Meltem Avcı x, Sera Özelçi x, Gonca Karataş xx 2, Buse Özek x

Başantrenör: Aziz Akkaya

Fenerbahçe: Birsel Demirmen xx 4, Sottana xx 10, Tuğçe Canıtez xx 10, Verameyenka xx 12, Vaughn xx 8, Ayşe Cora xxx 21, Esra Ural Topuz x 8, Plum xx 6, Pelin Bilgiç x, Merve Arı x, Melisa Korkmaz x, Zeynep Şevval Gül x

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 13-21 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 30-39 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 47-61 (Fenerbahçe lehine)
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