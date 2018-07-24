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24 Temmuz 2018 Salı 11:17

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Samandıra Can Bartu Tesisler’indeki günün ilk antrenmanı Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde saat 10.30’da başladı. İlk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonları ile devam eden antrenman, topla yapılan çalışmalarla sürdü. Sarı-lacivertli ekip, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de takıma yeni katılan Ferdi Kadıoğlu çalışmalarını salonda sürdürürken, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Salih Uçan, Alper Potuk, Aatıf ve İsmail Köybaşı ,se özel program dahilinde hazırlıklarına devam etti.

Öte yandan sakatlığı devam eden Soldado’nun da takımdan ayrı koşulara başladığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Benfica ile oynanacak maça yetiştirileceği bildirildi.

Hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek olan sarı-lacivertli ekip, yarın 15.30’da İzmir’e hareket edecek. 28 Temmuz’a kadar İzmir’de yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçe, 27 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de Altınordu ile hazırlık maçı yapacak.
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