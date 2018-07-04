SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:32

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Phillip Cocu’nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Cocu antrenman öncesinde takımla bir toplantı yaptı. İstasyon çalışmasının ardından idman daha sonra açma germe hareketleri ile devam etti. Basına açık olan bölümün sonlarında ise futbolcular pas çalıştı.

Antrenmanda sezon sonunda milli takım maçları sırasında artan kasık ağrıları sebebiyle ameliyat olan Mehmet Topal, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Fas ile Dünya Kupası’nda mücadele eden ve izinli Nabil Dirar ise takıma daha sonra katılacak.

Antrenmanı ayrıca Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli de takip etti. Comolli bir ara saha içine girerek Cocu ile sohbet etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku