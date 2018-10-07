Fenerbahçe yine kayıp

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak evinde 1 puan aldı.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka boyunca net fırsatlardan yararlanamayan sarı-lacivertliler bir kez daha evinde puan kaybetmiş oldu. Fenerbahçe sahasında son olarak ligin 1. haftasında Bursaspor’a karşı kazanmış, 6. haftada ise Beşiktaş ile berabere kalarak 1 puan almıştı.