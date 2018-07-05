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05 Temmuz 2018 Perşembe 20:44

Fenerbahçe yönetiminde üye değişikliği

Fenerbahçe AŞ Yönetim Kurulu’nda görevinden ayrılan İbrahim Kurban’ın yerine Aram Markaroğlu getirildi.

Fenerbahçe yönetiminde üye değişikliği
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Fenerbahçe AŞ Yönetim Kurulu’nda görevinden ayrılan İbrahim Kurban’ın yerine Aram Markaroğlu getirildi.

Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İbrahim Kurban’ın görevinden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu’nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 05.07.2018 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"’nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmiş ve muvafakatini sunan Sayın Aram Markaroğlu, Sayın İbrahim Kurban’ın kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir."
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