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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:52

Fenerbahçe’de ’Cocu’ etkisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertlilere oynattığı futbolla etkisini göstermeye başladı.Fenerbahçe’nin yeni oluşumunda ilk teknik direktör olan Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekipte etkisi göstermeye başladı. Öncelikli...

Fenerbahçe'de 'Cocu' etkisi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertlilere oynattığı futbolla etkisini göstermeye başladı.

Fenerbahçe’nin yeni oluşumunda ilk teknik direktör olan Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekipte etkisi göstermeye başladı. Öncelikli olarak takıma genç yetenekleri transfer ettiren Cocu, antrenmanlarda da farklı çalışmalara gitti. Geçtiğimiz sezonlarda daha çok kondisyona yönelik yaptığı antrenmanlarla öne çıkan sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik adam ile ise pas ve hücum yönündeki çalışmalara ağırlık verdi. Fenerbahçe, şu zamana kadar oynadığı FC Lozan, Fulham ve Feyenoord maçlarında antrenmanlardaki çalışmaların meyvesini alırken, oynadığı futbolla da taraftarlarını mest etti.

4-1-2-3 ’DOS Geniş Alan’ taktiği

Teknik Direktör Phillip Cocu oyuncularına kendi oyun sistemini ezberletmeye çalışıyor. Bunun için de günümüz futbolunda İspanyol ekibi Barcelona’nın kullandığı 4-3-3 diziliş taktiğinin bir varyasyonu olan ’4-1-2-3 DOS Geniş Alan’ dizilişini sarı-lacivertli takımda uyguluyor. ’DOS Geniş Alan’ dizilişin en büyük avantajı sahanın her bölgesinde oyuncuların üçgenler oluşturarak kısa paslarla baskıdan kurtulmalarına elverişli olması ve topu en hızlı şekilde ayağından çıkartarak hücuma kalkması olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe, topu kapar kapmaz dikine hücum ediyor ve başarılı olamazsa sete dönüyor. Aynı zamanda bek oyuncularının çizgiye kadar inip ters kanattan çapraz koşu yapan oyuncuya orta açıp gol atması hedefleniyor. Diğer hedeflerden biri ise yerden sert pasla altı pas alanında karambol oluşturmak. Hollandalı teknik adam, oyuncularının bu sistemi en iyi şekilde uygulayabilmeleri için sık tekrarlar yaptırıyor. Defansın önündeki tek ön liberonun Josef de Souza olması beklenirken, Mehmet Topal ve Eljif Elmas ise bu bölgeyi yedekleyecek. Fenerbahçe, oynadığı bu taktikle son olarak Feyenoord maçında etkili bir futbol oynamış ve maçın ilk yarısını 3-0 üstün kapatmıştı.
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