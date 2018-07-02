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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:14

Fenerbahçe’de hazırlık maçı programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da başlayan Fenerbahçe’de oynanacak hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Fenerbahçe'de hazırlık maçı programı belli oldu
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Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da başlayan Fenerbahçe’de oynanacak hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de, bu kapsamda yapılacak hazırlık maçlarının programı da belli oldu. Sarı-lacivertli takım ilk hazırlık maçını 7 Temmuz Cumartesi günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynayacak. Öte yandan Fenerbahçe hazırlıklarını 10-18 Temmuz tarihleri arasında İsviçre’nin Lozan şehrinde sürdürecek.

Fenerbahçe’nin hazırlık maçı programı şöyle:

7 Temmuz Cumartesi - İstanbulspor (Necmi Kadıoğlu Stadyumu)

10-18 Temmuz arası İsviçre’nin Lozan şehrinde sezon öncesi kampı

14 Temmuz Cumartesi - Lozan FK

18 Temmuz Çarşamba - Fulham

21 Temmuz Cumartesi - Feyenoord (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

1 Ağustos Çarşamba - Cagliari (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
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