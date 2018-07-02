Fenerbahçe’de hazırlık maçı programı belli oldu

Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de, bu kapsamda yapılacak hazırlık maçlarının programı da belli oldu. Sarı-lacivertli takım ilk hazırlık maçını 7 Temmuz Cumartesi günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynayacak. Öte yandan Fenerbahçe hazırlıklarını 10-18 Temmuz tarihleri arasında İsviçre’nin Lozan şehrinde sürdürecek.

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