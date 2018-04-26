SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 14:37

Fenerbahçe’de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 ayrı grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku