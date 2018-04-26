Fenerbahçe’de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 ayrı grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.