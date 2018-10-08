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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:11

Fenerbahçe’de Sivasspor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe,...

Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları başladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde yapılan ve Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30’da başladı. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki gruba ayrıldılar. Medipol Başakşehir karşısında ilk 11’de forma giyen futbolcular antrenmanı rejenarasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise çeşitli parkurlarda oluşan dayanıklılık çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonları ve yine dar alanda yaptıkları hücum ve defans organizasyonları ile antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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