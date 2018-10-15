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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:54

Fenerbahçe’de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Fenerbahçe, Sivasspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını, 3 günlük iznin ardından...

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Sivasspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını, 3 günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri’nde bugün öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30’da salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde oyuncular sahada yaptıkları aerobik koşuyla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
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