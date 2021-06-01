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01 Haziran 2021 Salı 17:15

Fenerbahçe’den İki Sürpriz Transfer Hamlesi

Fenerbahçe'den İki Sürpriz Transfer Hamlesi
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Avrupa ve dünya futbolunda heyecan Betpas bahis sitesinin sunduğu yüksek oranlı bahis seçenekleri ile sürerken Türkiye Süper Ligi’nde 2021-2022 futbol sezonu için transfer çalışmaları sürüyor. Şu sıralar haber akışı en fazla Fenerbahçe cephesinden geliyor. Emre Belözoğlu’nun raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim kısa sürede teknik direktör duyurusunu yapmak ve yeni futbolcu transferlerini hızlıca bitirmek istiyor.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları özellikle stoper ve forvet bölgelerine yoğunlaşmış şekilde devam ediyor. Yurt dışı kaynaklı haberler, duyumlar, dedikodular derken Fenerbahçe ile adı geçen futbolcuların sayısı her geçen gün artıyor. Diego Costa, Xherdan Shaqiri, Vedat Muriqi, Oliver Giroud, Jerome Boateng, Lucas Biglia, Borini gibi isimlerle temasa geçtiği konuşulan Fenerbahçe’de yakın bir zaman içinde transfer konusunda somut adımların atılması umuluyor.

Fenerbahçe’de Luuk de Jong ve Cengiz Ünder Sesleri

Betpas Üyelik formunu doldurup siteye giriş yapanların transfer sezonuna dair pek çok özel bahis seçeneği bulabileceği bu dönemde Fenerbahçe’de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kulislerden alınan bilgilere göre takımın radarında iki yeni isim var. Bunların ilki menajerler aracılığıyla önerilen ve değerlendirmeye alınan Sevilla’nın 30 yaşındaki golcü oyuncusu Luuk de Jong. Takımdaki geleceği henüz netleşmeyen golcü oyuncu için kulüp bakan menajeri oyuncuyu Fenerbahçe’ye de önedi. İki taraf arasında fiyat konusunda görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe’nin radarındaki ve hedefindeki diğer oyuncu ise Türkiye A Milli Takımı’nda da forma giyen Cengiz Ünder. Kiralık geldiği Leicester City’de sakatlığının da etkisiyle verimli bir sezon geçiremeyen ve gözden düşen Cengiz Ünder’in Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor. Sağ kanat için hem skor hem asist yönü güçlü bir oyuncu arayışında olan Fenerbahçe bu nedenle Cengiz Ünder transferinde ısrarcı görünüyor.

Üyelerine 7/24 canlı destek hattı hizmeti sunan Betpas bahis sitesi erişim için Betpas giriş adresine tıklandığında görüntülenebilecek olan yeni sezon şampiyonluk bahislerinde Cengiz Ünder ve benzeri flaş transferlerin şampiyonluk şanslarına doğrudan etkisi olacağı bir gerçek. 2021-2022 sezonunda işini şansa bırakmak istemeyen ve ligi domine etmeyi hedefleyen Fenerbahçe’de bu yolda Cengiz Ünder önemli kozlardan biri olabilir.

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