Fenerbahçe’den net galibiyet

Fenerbahçe evinde Antalyaspor’u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertliler Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri 14. dakikada Aatif, 20. dakikada Soldado, 62. dakikada Giuliano ve 90. dakikada Valbuena’dan gelirken, Antalyaspor’un tek gol ise 36. dakikada Doukara’dan geldi. Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle Süper Lig’deki şampiyonluk iddiasını sürdürürken, oynadığı futbolla taraftarı ve teknik heyeti mest etti.