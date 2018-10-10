Fenerbahçeli eski futbolcular Hamza Yerlikaya’yı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, futbolculuk dönemlerinde Fenerbahçe’de de forma giyen eski milli sporcular Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge ile bakanlık merkez binada bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, futbolculuk dönemlerinde Fenerbahçe’de de forma giyen eski milli sporcular Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge ile bakanlık merkez binada bir araya geldi.

Bir dönem sarı-lacivertli forma ile mücadele eden eski milli futbolcular, Bakan Yardımcısı Yerlikaya ile gündeme ilişkin konularda fikir alışverişinde bulundular. Ziyaretin ardından Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge, Yerlikaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi.