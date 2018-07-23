23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:14 Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu IHAAW131400-SPO/23-07-2018 - Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu - Şampiyonlar Ligi 3. Ön Elemesi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti. İlk maç 7-8 Ağustos, rövanş karşılaşması ise 14 Ağustos’ta oynanacak. 23.07.2018 13:14:00 TSI NNNN

IHAAW131400-SPO/23-07-2018 - Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu - Şampiyonlar Ligi 3. Ön Elemesi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti. İlk maç 7-8 Ağustos, rövanş karşılaşması ise 14 Ağustos’ta oynanacak. 23.07.2018 13:14:00 TSI NNNN