Fenerbahçe’nin rakibi Benfica oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile eşleşti.Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu. Sarı-lacivertliler, son olarak 2013’te UEFA Avrupa Ligi yarı final müsabakasında...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile eşleşti.

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu. Sarı-lacivertliler, son olarak 2013’te UEFA Avrupa Ligi yarı final müsabakasında Benfica ile karşılaşmış ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Söz konusu maçta Fenerbahçe’nin tek golünü penaltıdan Dirk Kuyt kaydederken, Benfica’nın gollerini ise Nico Gaitan ve Oscar Cardozo (2) kaydetmişti.

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki ilk maç 7-8 Ağustos’ta Portekiz’de, rövanş karşılaşması ise İstanbul’da 14 Ağustosta oynanacak.