Fenerbahçe’ye altyapıdan 3 transfer

Fenerbahçe, altyapı takımında forma giyen Burak Albayrak, Mahsun Çapkan ve Muhammet Albayrak ile profesyonel olarak 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.Fenerbahçe’de genç transferler sürüyor. Sarı-lacivertliler, altyapıda stoper...

Fenerbahçe, altyapı takımında forma giyen Burak Albayrak, Mahsun Çapkan ve Muhammet Albayrak ile profesyonel olarak 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe’de genç transferler sürüyor. Sarı-lacivertliler, altyapıda stoper olarak görev alan Burak Albayrak ve orta saha mevkiinde oynayan Mahsun Çapkan, Muhammet Albayrak ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada genç oyuncularla imzaların Sportif Direktör Damien Comolli’nin kararı doğrultusunda atıldığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 3 futbolcumuzla 3’er yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır. Sportif Direktörümüz Damien Comolli’nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza organizasyonunda, 2009 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında stoper mevkiinde oynayan 1998 doğumlu Burak Albayrak, 2010 yılında Fenerbahçe futbol altyapısında başlayan, orta sahada görev yapan 1999 doğumlu Mahsun Çapkan ve 2012 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında görev alan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammet Albayrak ile 3’er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza Çubuklu ile nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."