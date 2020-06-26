SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Haziran 2020 Cuma 16:31

Fenerbahçe’ye Tolga Ciğerci’den kötü haber!

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci’nin sağ alt adelesindeki zarda kanama tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci’nin sağ alt adelesindeki zarda kanama tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe’ye Tolga Ciğerci’den sakatlık haberi geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Tolga Ciğerci’nin antrenman sırasında sağ alt adelesindeki zarda kanama tespit edildiği belirtildi. Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci’nin sağ alt adelesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

1xbet Tolga Ciğerci’nin Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Maç skorunu kanıtlanmış platformdan öğrenin Maç skorunu kanıtlanmış platformdan öğrenin
Onyekuru'dan Dikkat Çeken Paylaşım Onyekuru'dan Dikkat Çeken Paylaşım
Fenerbahçe'de Coronavirüs Paniği Fenerbahçe'de Coronavirüs Paniği
Burak Yılmaz'dan Bomba Açıklamalar Burak Yılmaz'dan Bomba Açıklamalar
Roma'dan Flaşh Cengiz Ünder Kararı Roma'dan Flaşh Cengiz Ünder Kararı
Fenerbahçe'nin Efsanesi Geri mi Dönüyor? Fenerbahçe'nin Efsanesi Geri mi Dönüyor?
Gent Roma'yı Elemenin Peşinde Gent Roma'yı Elemenin Peşinde
20 Yıl Sonra Kadıköy'de Galibiyet 20 Yıl Sonra Kadıköy'de Galibiyet
Süper Lig 17.Hafta Değerlendirmesi ve İddaa Tahminleri Süper Lig 17.Hafta Değerlendirmesi ve İddaa Tahminleri
Belhanda’ya Tepki Hız Kesmiyor Belhanda’ya Tepki Hız Kesmiyor
Türkiye Andorra Karşılaşması Türkiye Andorra Karşılaşması
NBA Karşılaşma Saatleri NBA Karşılaşma Saatleri
Türk Takımları Gurbetçi Futbolcu Ceyhun Dinler’in Peşinde Türk Takımları Gurbetçi Futbolcu Ceyhun Dinler’in...
Beşiktaş Aradığı Sağ Beki Arjantin’de Buldu Beşiktaş Aradığı Sağ Beki Arjantin’de Buldu
Yukarı Çık
banner691

Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Süper Lig’in 29. haftasında cumartesi günü 18.30’da deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Yeni Malatyaspor’da...

Haberi Oku