Fenerbahçe’ye Tolga Ciğerci’den kötü haber!

"Bugün yapılan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci’nin sağ alt adelesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Fenerbahçe’ye Tolga Ciğerci’den sakatlık haberi geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Tolga Ciğerci’nin antrenman sırasında sağ alt adelesindeki zarda kanama tespit edildiği belirtildi. Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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