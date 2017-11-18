Fernando cezalı duruma düştü

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Böylece haftaya oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Böylece haftaya oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.



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Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir maçında Galatasaray, orta sahasının önemli isimlerinden birini Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kullanamayacak. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Fernando, müsabakanın 20. dakikasında Uğur Uçar’a yaptığı faul sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Maçtan önce ceza sınırında oyunculardan olan Fernando, bu kart birlikte gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’daki Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.