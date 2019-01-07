FETÖ'cü Enes Kanter paranoyak oldu

NBA takımlarından New York Knicks'te forma giyen Enes Kanter, 17 Ocak'ta Londra'da oynanacak Washington Wizards maçında forma giymeyeceğini, İngiltere'ye de gelmeyeceğini açıkladı. Kanter, bu kararına gerekçe olarak, 'suikasta uğramaktan korkmasını' gösterdi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Enes Kanter, Newsbeat adlı programa telefonla bağlanarak soruları yanıtladı. "Türk hükümeti bana kafayı takmış" diyen Kanter, şöyle devam etti:

(Cumhurbaşkanı) Erdoğan'a karşı yüksek sesle konuşuyorum. Bu nedenle kendimi güvende hissetmiyorum. Harry Potter'ı çok sevdiğim, Londra'ya gelip her yerini gezmeyi çok istediğim için bu çok üzücü ama bu riski göze alamam.

"Erdoğan'ın Londra'da bana yönelik bir operasyon yapacağını sanmıyorum" diyen Kanter, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kendisinin (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) birçok çılgın destekçisi var. Paranoyak olduğumu söyleyebilirsiniz ama bu riski almak istemiyorum. Takımımın güvenlik sorumlusu bana, Londra'ya gidersem odamdan çıkamayacağımı ve hiçbir aktiviteye katılamayacağımı söyledi. Gittikçe daha fazla ölüm tehdidi alıyorum, son birkaç günde yüzlerce aldım. Ama açık sözle konuşmaya devam edeceğim, Türkiye'de neler olduğunu tüm dünyanın bilmesini istiyorum. Bu basketboldan da, NBA'den de daha büyük bir şey."

NEW YORK KNICKS: ENES KANTER'İN VİZE SORUNU VAR

BBC'ye konuşan NBA Sözcüsü Mike Bass, bugüne dek ABD dışında yüzlerce NBA maçı oynandığını, bunun emsalsiz ve eşi benzeri olmayan bir durum olduğunu söyledi.

New York Knicks ise Enes Kanter'in Londra'daki maçta forma giyemeyecek olmasının nedeninin güvenlik kaygısı değil, vize sorunu olduğunu açıkladı. Kanter ise yine BBC'ye verdiği röportajda, bu açıklamayı reddetti:

- Bu bir vize sorunu değil. Tabii çıkıp 'Enes Kanter öldürülebilir' demeyeceklerdi. Takım arkadaşlarımın üzerinde negatif enerji olmaması için vize meselesi olduğunu söylemek istediler. Ben gerçekten güvenliğimden endişe duyuyorum, takımım da öyle. Tahminimce, Knicks çıkıp bunu söyleseydi faydası olurdu.

New York Knicks yetkilileri, Kanter'in iddialarına yanıt vermedi. İngiltere İçişleri Bakanlığı da bireysel dosyalarla ilgili yorum yapmayacağını açıkladı.

İNGİLTERE GÜVENLİK GARANTİSİ VERİRSE GİDECEK

Kanter ise İngiltere hükümetinin kendisine güvenlik garantisi vermesi halinde, Londra'daki New York Knicks-Washington Wizards maçında forma giymek için takımıyla tekrar konuşabileceğini söyledi.