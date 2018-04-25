FIBA Dünya Basketbolu Zirvesi ilk kez Çin’de yapılacak

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Dünya BasketboluZirvesi, basketbolun geleceğini planlamak ve dünya basketbolunun en önemli paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla 3-4 Ekim 2018 tarihlerinde Çin’in...

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Dünya Basketbolu

Zirvesi, basketbolun geleceğini planlamak ve dünya basketbolunun en önemli paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla 3-4 Ekim 2018 tarihlerinde Çin’in Xi’an kentinde düzenlenecek.

Bu sene ilki gerçekleşecek olan FIBA) Dünya Basketbolu Zirvesi’nde dünya basketbolunda yer alan üst düzey yöneticiler, federasyonlar, ligler ve kulüplerin yönetim kadrolarında çalışan kişiler, medya, teknoloji, marka ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi alanlardaki iş liderleri ve şirket yöneticileri gibi birçok önemli isim bir araya gelecek. İlk kez düzenlenecek bu zirve, sporun gelişim tarihinde, basketbolun hem küresel popülaritesini hem de geldiği noktayı yansıtan önemli bir dönüm noktası olacak. Zirve, katılan kişilere kendi deneyim ve bilgilerini paylaşmaları için bir fırsat tanırken, aynı zamanda, katılımcılara basketbolun en büyük platformunda kendi turnuvalarını, faaliyetlerini ve ilgi alanlarını tanıtma şansı da sunacak.

FIBA Dünya Basketbolu Zirvesi’nin resmi tanıtımı 23 Nisan Pazartesi günü Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Yasak Şehir Saray Kompleksi’nde gerçekleşen basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıda, zirvenin logosunun tanıtımı ile Şangay Spor Bürosu ve Şangay Basketbol Birliği çevresindeki Organizasyon Komitesi’nin duyurumu da yapıldı.

FIBA Dünya Basketbol Zirvesi’ne katılacak seçkin konukların arasında Frank Leenders (FIBA Medya ve Pazarlama Hizmetleri (FMMS) Genel Müdürü, Xu Peng (Shangai Spor Bürosu Müdür Yardımcısı) ve Wang Libin de (Çin Basketbol Birliği Başkan Vekili ve Şangay Basketbol Birliği Başkanı) bulunuyor.