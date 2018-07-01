FIFA’dan Sırbistan’a ceza

FIFA, Dünya Kupası E Grubu’nda oynanan Brezilya-Sırbistan maçında Sırp taraftarların siyasi içerikli pankartlarından dolayı Sırbistan Futbol Federasyonu’na 20 bin İsviçre Frangı para cezası verdi.

FIFA, Dünya Kupası E Grubu’nda oynanan Brezilya-Sırbistan maçında Sırp taraftarların siyasi içerikli pankartlarından dolayı Sırbistan Futbol Federasyonu’na 20 bin İsviçre Frangı para cezası verdi.

FIFA, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası E Grubu son maçı olan Brezilya-Sırbistan karşılaşmasında Sırp taraftarların açtıkları pankartları ’siyasi ve saldırgan’ bulduğu için cezayı kesti. FIFA, bu konuyla ilgili Sırbistan Futbol Federasyonu’na 20 bin İsviçre Frangı para cezası verdi. Mücadeleyi Brezilya 2-0 kazanırken, bu maçın ardından Sırbistan turnuvadan elendi.

Sırbistan daha önce de gruptaki diğer rakibi İsviçre ile oynadıkları müsabaka sonrasında FIFA’dan ceza almıştı.