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01 Temmuz 2018 Pazar 13:21

FIFA’dan Sırbistan’a ceza

FIFA, Dünya Kupası E Grubu’nda oynanan Brezilya-Sırbistan maçında Sırp taraftarların siyasi içerikli pankartlarından dolayı Sırbistan Futbol Federasyonu’na 20 bin İsviçre Frangı para cezası verdi.

FIFA'dan Sırbistan'a ceza
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FIFA, Dünya Kupası E Grubu’nda oynanan Brezilya-Sırbistan maçında Sırp taraftarların siyasi içerikli pankartlarından dolayı Sırbistan Futbol Federasyonu’na 20 bin İsviçre Frangı para cezası verdi.

FIFA, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası E Grubu son maçı olan Brezilya-Sırbistan karşılaşmasında Sırp taraftarların açtıkları pankartları ’siyasi ve saldırgan’ bulduğu için cezayı kesti. FIFA, bu konuyla ilgili Sırbistan Futbol Federasyonu’na 20 bin İsviçre Frangı para cezası verdi. Mücadeleyi Brezilya 2-0 kazanırken, bu maçın ardından Sırbistan turnuvadan elendi.

Sırbistan daha önce de gruptaki diğer rakibi İsviçre ile oynadıkları müsabaka sonrasında FIFA’dan ceza almıştı.
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