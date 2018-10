Fikret Orman: “Bundan sonra iyi niyetli olmayacağım”

Hakem hatalarının ardından konuşma kararı aldığını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, oldukça sert açıklamalar yaptı. Bugüne kadar iyi niyetli olduklarını ancak artık olmayacaklarını belirten Orman, TFF’yi de birçok konuda eleştirdi.

Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sezon başından bu yana VAR sistemi olmasına karşın yaşanan hakem hataları karşısında artık susmayacaklarını söyledi. Oldukça sert açıklamalar yapan Orman’ın hedefinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) vardı. Basın toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican, Erdal Karacan, Hakan Özköse, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Candaş Tolga Işık, Cihat Kumuşoğlu ve Hüseyin Yücel de hazır bulundu.

“İlk günden beri Beşiktaş’a sahip çıktık”

Görevde oldukları ilk günden bu yana doğru mesajlar vermek için çabaladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Pozitiften beslenmek, futbolun güzelliğini ortaya çıkarmak için gayret içinde olduk. Fakat bazı gerçekleri ortaya koymanın zamanı geldi. 6.5 senedir Beşiktaş başkanı, 10 aydır da Kulüpler Birliği başkanıyım. İki tarafı yönetirken hiçbir zaman aldığımız sorumlulukları bir yere refere etmeye çalışmadım. Özeleştiri yapma, aile içinde görevlerimizi yapma gayretinde olduk. Dönem dönem Beşiktaşlılar’ı rahatsız edici şeyler olsa da direkt olarak ifade ettim. İlk önce kendi işimizi iyi yapmamız lazım. Bazı maçlardan sonra ilk etapta güçlü bir kadrosu olan Beşiktaş’ın hakem hatalarına değil, kendisine bakması gerektiğini ifade ettim. Ancak artık iş bu boyutu aşmış durumda. Taraftarla alakalı olarak da aynı şekilde hareket ettim. Taraftara şirin laflar söylemek kolaydır. Bu ailenin parçası olan herkesin yapması gereken, doğru şeyler yapmaktır. Bazen taraftarın hoşuna gitmeyecek şeyler söylesek de Beşiktaş’ın centilmenliğini öne çıkaracak şeyler içinde olduk. Son zamanlarda ‘Sahip çık’ diye tezahürat yapıyorlar. Bir işi yaparken kendi işimizi kimseye refere etmedik. İlk günden beri sahip çıktık. Yapılan bütün icraatlar Beşiktaş’a sahip çıkmak üzeredir. TFF maça çıkmamızı istedi, biz duruş sergileyerek maça çıkmadık. Bu stat, tesisler ve kazanılan şampiyonluklar, Beşiktaş’a sahip çıkmak için yapılan şeylerdir” ifadelerini kullandı.

“Her zaman gerekeni yaptık”

Yeri geldiğinde taraftarların hoşuna gitmeyecek laflar söylediklerini ifade eden Fikret Orman, “Doğrusu neyse onu yapmaya çalıştık. Beşiktaş taraftarına her yerde sahip çıktık. Saldırılar yapıldı, bu saldırıların hepsinde sahip çıktık. Saldırıya uğrayanları bizzat aradık, hukuken takipçisi olduk. Her yerde davalar açtık. İçişleri Bakanlığı’yla görüştük. Taraftar, ‘Masanın üzerine yumruğunuzu vurun’ diyor. Bu durum görseldir. Biz icraat yaptık. Her yaptığımızı kamuoyuyla paylaşmak durumunda değiliz. Her durumda mücadele ettik. Bunu şov esaslı yapmadık. Camiamıza sahip çıkmaya gayret ettik. İçeride oynadığımız maçlarda başka takımlara küfür edildi, onu kınayan açıklamalar yaptık. Bunu Beşiktaş etiği için yaptık. Belki taraftarın hoşuna gitmedi. Açıkçası aynı takımlardan da açıklama bekledim. Son 2 haftada Bursalı arkadaşlar, üzerinde Beşiktaş forması olan taraftarlara saldırdılar. U21 maçında Konya’da başımıza gelenler ortada. Ancak hiçbir zaman kişileri, camialarla birleştiremedik. Fakat bu durumlarda, karşı taraftan da en azından üzüldük denmesini bekledim. Konya’daki olaylarda baktığımızda, bunlar altyapıdaki çocuklar. Sporu güzelleştireceğiz, bu çocukları milli takımlara kazandıracağız. Saha içinde kavga olur ama işe teknik ekipteki yöneticilerin karışması ve aynı zamanda oradaki görevli personellerin karışmasına karşılık açıklama yapılmasını beklerdim. Eminim üzülmüşlerdir. Takıma bir ziyarette bulunmuşlar. Her konuşma ‘Üzgünüz’ diye başlayıp ‘Ama’ diye devam etmiş. Futbolu güzelleştirmek bir tek Beşiktaş’ın değil, tüm paydaşların işidir” diye konuştu.

“Daha önce takımımızı eleştirdik ama”

Beşiktaş’ın daha önceki karşılaşmalarda yaşananların ardından hep özeleştiri yaptığını sözlerine ekleyen Başkan Orman, “Beşiktaş ilk etapta kendi işine bakmak durumundadır. Biz bugüne kadar hep özeleştiri yaptık. Dünyanın en kolay işi bir başkasına refere etmektir. Profesyonel olarak ücret alan kişilerin, suçu hakemlere atmaması lazımdır. Beşiktaş takımının bir maliyeti vardır ve rakiplerinin de bir maliyeti vardır. Türkiye’nin en iyi kadrosuna sahip olan takımıysak, bunları bahane etmememiz lazım dedik. Ancak baktığımızda artık hakemlerin eleştirilmesi gerektiği noktasına geldik. VAR doğru bir sistem, bunu eleştirmiyorum. 10 dakika kapandı ve herkes bu sistemin ihtiyacını gördü. Hatayı bilgisayarlar yapmaz, hatayı insan yapar. Bu insanları eğitmediğiniz sürece de hatalar devam eder. VAR çok iyi bir sistem ama Türkiye’deki uygulanması rezalet. Bu sistem Dünya Kupası’nda yüzde 99.3’lük başarıya ulaştı. Türkiye’de neden ulaşamıyor” dedi.

“Hakem eğitimiyle ilgili büyük sıkıntı var”

Konuyla ilgili muhataplarının Merkez Hakem Kurulu olmadığını ifade eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Ben MHK Başkanlığı’na aday değilim. Sorumlular, bu insanları eğitmekle sorumludur. Ben bunun eğitmeni değilim. VAR’ın tek uygulanmadığı kulüp Beşiktaş. Böyle bir şey olabilir mi? Adam topu eliyle kesiyor, penaltı verilecek ancak VAR sistemi yok. Bütün uygulamalara bakıyoruz. VAR’ı yönetenler, aleyhimize çalışma başladılar. Kırmızı kart pozisyonu yok, oyuncumuza kırmızı kart veriliyor. Bunun VAR’la alakası yok. Bunu hangi eğitimle düzeltmeye çalışıyoruz belli değil. Biz nasıl özeleştiri yapıyorsak, icranın başındaki TFF de yapmalı. MHK bizim muhatabımız değil, TFF bizim muhatabımız. MHK, TFF’ye bağlı, federasyonun atadığı bir kuruldur. Bu durumu düzeltmek için bir heyet var mı? Rosetti, Dünya Kupası’nda VAR odasında oturup bütün maçları kendi inceliyordu. Biz oraya hakemleri bıraktık, VAR mı var! Hem sisteme hem futbola hem de hakemliğe olan güvenceye zarar veriyor. Hakemlerin eğitimiyle alakalı büyük bir sıkıntı var. Bir tek Beşiktaş’a yok, herkese VAR değil. VAR çok güzel bir sistem, VAR’ı yönetenler, hakemler, insanlar hata yapıyor. Sistem yapmıyor. Bir şey oluyor, VAR’a bakalım diyor. VAR şunun için var; hakem maçı kendisi yönetecek, hata olan bir yerde geri dönüş olacak. Her mevzu VAR’a gitmeyecek. VAR yokmuş gibi yönetecek, talimatname öyle. Biz bunu hakemlere mazeret olsun diye istemedik, az hata olsun diye istedik. Verilen penaltı komedi. O penaltı gol olmuş olsa, kaçan puanları ne olacak? Özür dilemeyle geçmiyor ki. Medel’e verilen kırmızı kartın, kırmızı kartla alakası olmadığını bütün dünya biliyor” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Artık hakemlerle ilgili fikrimi değiştirdim”

Daha önce iyi niyetten şüphe etmediklerini, bu doğrultuda beyanlar verdiklerini hatırlatan siyah-beyazlıların başkanı, şunları söyledi:

“Hakemler pırlanta gibi, onlar da hata yapacaklar dedim. Ama artık fikrimi değiştirdim. Beşiktaş, pış pış yapılıp idare edilecek kulüp değildir. Herkes işini yapacak, bize laf yetiştirmeyecek. Hiçbir kulübün bir avantaj istediği yok. Bugün avantaj gözüken, başka bir maçta dezavantaj oluyor. Bizim hakemimiz Cüneyt Çakır, Dünya Kupası’nda düdük çaldı. Orada yüzde 99.3’lük başarı var, orada oluyor, burada niye olmuyor. Nerede oradaki Cüneyt Çakır, nerede buradaki? Eyyamcılıkla, bugünü kurtarmakla bu iş çözülmez. Herkes her maça verilsin, adil yönetsinler. Kimsenin kimseden korkusu yok. Beşiktaş olarak art niyet aramıyoruz. İlk Kulüpler Birliği’nde bunu gündeme getireceğim; maçları yurt dışından gelecek ekip incelesin, raporlama yapsın, bu raporu da MHK’ye verelim. Ahbap-çavuş ilişkisiyle bu iş olmayacak. Yurt dışından gelen ekip, raporlamayı bizim adımıza MHK’ye iletsin. Biz federasyonun kulüpleri değiliz, biz olduğumuz için bir federasyon var.”

“Federasyon toplantı dahi yapamıyor, ama Caner’e gecenin 12’sinde ceza veriyor”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Euro 2024’te tıkanıp kaldığını sözlerine ekleyen Fikret Orman, “Euro 2024’e hazırlanıyoruz, Euro 2024 açıklandı ama federasyon 2.5 aydır yönetim kurulu toplantısı yapamıyor. Bu kadar ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde tek iş Euro 2024 mü? 10’a yakın kulüp olarak TFF’ye yazı yazdık, birine bile cevap verilmedi. Cevap verilse bizim tahkim yolumuz açık. Federasyon kararları tahkime gidebilir, buna da cevap verilmedi. Yönetim kurulu toplantısı yapılmadığı için bu kararlar alınamıyor diyorlar. Bizim saat 21.00’de maçımız bitiyor, gecenin saat 12’sinde yönetim kurulu toplanıp talimat değiştirilip, Caner’e televizyon görüntüsünden ceza veriliyor. Kulüpler söylediği zaman neden toplanmıyor yönetim kurulu? Tekrar söylüyorum, biz olduğumuz için federasyon var. Bu sıkıntıları çözmek TFF’nin işi, kulüplerin değil. Futbolu güzelleştirmek, adaleti sağlamak, tribünleri doldurmak, kulüplerin bireysel işi değil. Beşiktaş edepli bir kulüptür, buna çok dikkat ediyoruz. Her seferinde nezakete, zarafete dikkat ediyoruz. Bu bir tek bizim değil, bütün futbol ailesinin işi. Mevlana’nın bir lafı var; Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir” açıklamasını yaptı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ben bu ailenin başındayım ve gerektiğinde aileme kızabilirim"

Futbolcuların TL üzerinden alacakları ödeneklerin kur kararının devlet tarafından belirlendiğini söyleyen Fikret Orman, “Devletin bir kanunu var. Kanun çıktıktan sonra istişare ettik. Şu anki Maliye Bakanlığı bir kur belirledi, ona göre hareket edilecek. Devletin kanunları var. Oyunculara ilave vergi gelse oyuncularımıza ‘Bunu kabul etmiyoruz’ diyemiyoruz. Bu kanunun gerekliliği neyse hep beraber yönetmeye çalışacağız. Türkiye zor bir süreçten geçiyor, kulüpler de zor süreçler yaşıyor” dedi. Konya’da yaşanan olaylara müdahil olduklarını ifade eden Orman, “Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. TFF de dahil olmak üzere bir karar verilmesi lazım. Bu kavgaların olduğu yerde Türkiye, Yunanistan’da geçen sene PAOK maçında yaşanan olayların yaşandığı bir noktaya gider. Adam sahaya silahla girmişti. Futbol futbolcularla ve teknik adamlarla oynanan bir olaydır. Bu olaylar, savcılık haricinde futbol ailesi tarafından da cezalandırılmalıdır” dedi.

Pepe’nin Konya maçından sonra hakemi tebrik ettiği yönündeki iddiaya da cevap veren Orman, “Pepe, Portekizce konuşuyor. Hakem acaba hangi lisanda anladıysa, yanlış anlamıştır diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Kulüpler Birliği’nde kimsenin ayrıcalık beklemediğini sözlerine ekleyen Başkan Fikret Orman, son olarak, “Biz Beşiktaş için her gün çalışıyoruz. Tek işimiz Beşiktaş’ın menfaatlerini korumak, duruşumuzla Beşiktaş’a iyi temsil etmek. Beşiktaş’ı yönetenlerin bir tek amaçları var, Beşiktaş’ı başarılı kılmak. Şampiyonluklar gelirken de biz vardık. Bize güvensinler. Bazen onları üzecek laflar söyleyebilirim. Onlar benim ailemin parçası. Karşı komşunun ailesine kızacak halim yok ki. Ailenin en üst makamında ben oturuyorum. Bu bir aile bütünlüğüdür” diyerek sözlerini tamamladı.