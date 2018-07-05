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05 Temmuz 2018 Perşembe 19:29

Fikret Orman: "Vida ve Babel’i satmayı düşünmüyoruz"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vida ve Babel’i satmayı düşünmediklerini, Negredo’ya ise istedikleri bir teklifin gelmesi durumunda masaya oturacaklarını söyledi.

Fikret Orman: 'Vida ve Babel'i satmayı düşünmüyoruz'
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vida ve Babel’i satmayı düşünmediklerini, Negredo’ya ise istedikleri bir teklifin gelmesi durumunda masaya oturacaklarını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Slovakya’daki kampta basın mensuplarına son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Transferde hem dünyada hem de Türkiye’de hareketli bir sezon olmadığını söyleyen Orman, Negredo’nun İspanya’da tedavi olduğunu belirterek, "Kampa katılabilir. Santrfor olmak Beşiktaş’ta zordur. Şanssız bir sezon geçirdi. Negredo’yu maliyet azaltması için satmak istedik. Genelde takımlarda en yüksek maliyetlerle en çok santrforlar olur. O yüzden Negredo’dan başladık. 1 yıllık daha sözleşmesi var. Satabilirsek satarız satamazsak geri döner" dedi.

"Guti ile 2 yıl kontrat yaptık"

Beşiktaş’ın menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüklerini söyleyen Orman, Guti hakkında ise, "Şenol hoca ile ortak aldığımız bir karar. Beşiktaş olarak yardımcı teknik adam da yetiştirmek istiyoruz. Guti ile 2 yıl kontrat yaptık" dedi.

Orman, Beşiktaş’ta yapılacak olağan üstü seçimin de normal zamanında yapılacağını söyledi.

"Vida ve Babel’i satmaya niyetim yok"

Hırvatistan formasıyla Dünya Kupası’nda başarılı bir performans sergileyen Vida hakkında da açıklamalarda bulunan Fikret Orman, şunları söyledi:

"Çok sevdiğim değerli bir oyuncu.. Cenk de, Marcelo da Ersan da satmak istediğim bir oyuncu değildi. Ama şartlar bizi oraya götürdü. Satmak istememiz satmayacağız anlamıma gelmez.. Vida’yı da Babel’i de şu anda özellikle satmak niyetimiz yok."

"Forvet arkası bir oyuncu alacağız"

Transferle ilgili önemli açıkmalar da yapan Orman, "Forvet arkası alacağız kesin. Negredo giderse yerine santrfor da bakarız. İnandığımız oyuncuları alacağız" ifadelerini kullandı.
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