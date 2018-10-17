Fikret Orman: “Yusuf Namoğlu’na yönelik bir istifa çağrısında bulunmadım”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’na yönelik istifa çağrısında bulunmadığını belirterek, TFF’den kalıcı çözümler beklediklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye Jokey Kulübü tarafından Beşiktaş Kulübü’nün eski Asbaşkanlarından Şevket Belgin anısına Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen koşuya katıldı. Koşu sonrasında ödülü takdim eden Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öncelikle Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı’ya teşekkür eden Orman, "Şevket abi çok özel bir adamdı. 6-7 yaşında ilk tanıştım. Nazik sanayici beyefendi biriydi. Beşiktaş’ın her kademesinde bulunmuş çok önemli bir yöneticimizdi. Maddi olarak her şeyini verirdi. Sonra da öldüğünde mallarını Beşiktaş’a bağışlamıştı. Beşiktaş ailesinde çok özel yeri vardır. Şevket abinin çocukları yoktu. Biz de onların evlatları sayılırız. Böyle güzel bir şeyle onu anmak güzel. Ben de burada olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş kayrılıyor algısı oluşturulmaya çalışılıyor"

Fikret Orman, geçen hafta yaptığı Merkez Hakem Kurulu açıklaması ile ilgili konuşarak, “Ben esasında Yusuf Namoğlu’na yönelik bir istifa çağrısında bulunmadım. Çok iyi dostumuzdur. Ama bu dostluk ilişkisi değil biz bir camia yönetiyoruz ve sorumluluklarımız var. İyi niyetinden şüphe etmedim. Beşiktaş bu süreçte özellikle federasyon başkanının ve yöneticilerinin Beşiktaşlı ağırlıklı olunca kayırılıyor algısı oluşturularak doğranmaya başlandı. Şampiyonlukta bile çok zorlandık. Yusuf abi ilk geldiğinde hakem havuzuyla yönetmemiz lazım diyordu. Biz buna destek olduk ama o sürecin üzerinden 4 sene geçti. Artık o havuzun genişlemiş olması lazım. Futbolda hakem adaleti sahada oluşmadığı sürece seyirci sayımız azalıyor. İnşallah çözülür. Kulüp olarak muhatabımız Türkiye Futbol Federasyonu. Kalıcı çözümler yapmalarını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Erdal Torunoğulları polemiğe gireceğim bir durumda değil"

Bir dönem Beşiktaş yönetiminde bulunmuş olan Erdal Torunoğulları ile ilgili konuşan Fikret Orman, şu ifadelere yer verdi:

"Erdal Bey’in yönetim süreci bitti. Polemiğe gireceğim durumda değil. Beşiktaş’ta yöneticilik yaptı, hizmet etti. İyisiyle kötüsüyle onu tarih yazacaktır. Çok da bir şey söylemek istemiyorum. Ama yapmış olduğu transferlerde bir iki tanesi hariç hiçbirinde olmadığını biliyorum. Atiba, Demba diye bir sürü şey söylemiş. Hep iyi olanları söylemiş. Gerçekleri ben de biliyorum kamuoyu da. İnşallah bir gün Beşiktaş’a benim yönetimimde değil de başka yönetimde başarılı olsunlar. Camiayı sevdirsinler."

"Beşiktaş’ta polemik oluşturulacak şeyler yazılıyor"

Başkan Orman, basında çıkan aslı olmayan haberlere taraftarlarının itibar etmemesi gerektiğini dile getirerek, "Beşiktaş’ın gündemi şampiyonluk. UEFA’da elde edeceği başarılar. Gündem boş olduğu için polemik yapılacak şeyler yazılıyor. Bugün okudum. Pepe satılıyormuş. Pepe’nin zaten 8 aylık sözleşmesi var. Sözleşmesinin sonuna geliyor. Böyle takımı karıştırıcı polemikler oluşturulmasın. Taraftarımız da inanmıyor. Beşiktaş yönetimi işinin başında ve işine hakim. Biz ne diyorsak ona inansınlar ve Beşiktaş’a desteklerine devam etsinler” ifadelerini kullandı

Başkan Orman, Vodafone Park’ta devam eden zemin iyileştirme çalışmalarının iyi gittiğini ifade ederek, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak olan Genk maçına kadar hazır hale geleceğini vurguladı.

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Beşiktaş İkinci Başkanı olan Serdal Adalı ise Beşiktaş eski Asbaşkanlarından Şevket Belgin ile alakalı, “Beşiktaş’ta çok emeği var. Çocuğu olmadığı için her şeyini Beşiktaş’a bıraktı. Rahmetle anıyorum” dedi.