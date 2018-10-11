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11 Ekim 2018 Perşembe 09:53

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’na galibiyetle veda etti

Japonya’da devam eden FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. Turdaki dördüncü ve son maçında bugün Tayland’ı 3-1 mağlup etti.Milliler, Tayland karşısında mücadeleye Hande, Eda,...

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle veda etti
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Japonya’da devam eden FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. Turdaki dördüncü ve son maçında bugün Tayland’ı 3-1 mağlup etti.

Milliler, Tayland karşısında mücadeleye Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya’nın Osaka kentindeki Municipal Central Gymnasium’da oynanan mücadelede rakibini 22-25, 25-20, 25-22 ve 25-20‘lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Milliler, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Turu’ndaki ikinci galibiyetine imza attı. Filenin Sultanları, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda grubunu ise; 15 puanla 5. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.

Salon: Municipal Central Gymnasium

Hakemler: Denny Lassi (Dominik Cum.), Anderson Caçador (Brezilya)

Türkiye: Hande xx, Meliha xx, Eda xx, Zehra xx, Cansu xx, Meryem xx, Simge xx (L) (Şeyma, Ebrar, Çağla, Aylin)

Tayland: Sittirak xx, Apinyapong xx, Kanthong xx, Nuekjang xx, Thinkaow xx, Guedpard xx, Pannoy xx (L), Pairoj xx (L) (Kamlangmak, Tomkom,Chatchu-On Moksri)

Setler: 22-25, 25-20, 25-22, 25-20

Süre: 1 saat 51 dakika (27,27,30,27)
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