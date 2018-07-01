Filenin Sultanları gümüş madalya aldı

Çin’in Nanjing kentinin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finali’nde Türkiye, ABD’ye 25-17, 22-25, 28-26, 15-25 ve 7-15‘lik setlerle 3-2 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Salon: Nanjing Olympic Sports Centre
Hakemler: Susana Maria Rodriguez Jatvia (İspanya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Türkiye: Meryem, Hande, Eda, Zehra, Meliha, Cansu, Simge (L) (Gamze, Aylin, Ebrar, Şeyma)
ABD.: Larson, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Lloyd, Murphy, Dixon, Robinson (L) (Drews, Hancock, Hill)
Setler: 25-17, 22-25, 28-26, 15-25, 7-15Süre: 2 saat 7 dakika (24’,29’,34,26,13)