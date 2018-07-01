Filenin Sultanları gümüş madalya aldı

Çin’in Nanjing kentinin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finali’nde Türkiye, ABD’ye 25-17, 22-25, 28-26, 15-25 ve 7-15‘lik setlerle 3-2 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Çin’in Nanjing kentinin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finali’nde Türkiye, ABD’ye 25-17, 22-25, 28-26, 15-25 ve 7-15‘lik setlerle 3-2 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.Salon: Nanjing Olympic Sports CentreHakemler:...

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