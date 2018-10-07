Filenin Sultanları, Rusya’ya mağlup oldu

Japonya’da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda A Kadın Milli Takımı, Rusya’ya 15-25, 17-25, 16-25’lik setlerle 3-0 mağlup oldu.
Milliler, F Grubu’ndaki ikinci maçında yarın TSİ 07.25’te ABD ile karşılaşacak.
Salon: Municipal Central Gymnasium
Hakemler: Jural Mokry (Slovakya), Sumie Myoi (Japonya)
Türkiye: Hande, Eda, Zehra, Cansu, Şeyma, Ebrar, Simge (L) (Meliha, Beyza, Derya, Çağla, Meryem, Aylin)
Rusya: Voronkova, Parubets, Fetisova, Kotikova, Koroleva, Startseva, Galkina (L) (Malygina, Talysheva (L), Romanova, Biryukova)
Setler: 15-25, 17-25, 16-25Süre: 1 saat 19 dakika (24, 29, 26)