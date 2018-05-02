SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:40

Fırat Arslan Trabzon’da ringe çıkıyor

Dünya devleri arasında yerini alan efsane boksör Fırat Arslan, Türkiye’de ringe çıkmak için gün sayarken, en büyük hayalinin her zaman kendi ülkesinde dövüşmek olduğunu belirtti.

Fırat Arslan Trabzon'da ringe çıkıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Dünya devleri arasında yerini alan efsane boksör Fırat Arslan, Türkiye’de ringe çıkmak için gün sayarken, en büyük hayalinin her zaman kendi ülkesinde dövüşmek olduğunu belirtti.

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 19 Mayıs tarihinde Trabzon’da ringe çıkacak. Dünya sıralamasında bir numara olan sporcumuz önümüzdeki aylarda yeniden dünya şampiyonluk maçına çıkma hazırlıkları yaparken, Trabzon’da yapacağı karşılaşma da bir hazırlık maçı niteliğini taşıyacak. Konu hakkında bir açıklama yapan Fırat Arslan, önlerinde çeşitli seçeneklerin olduğunu vurgulayarak, "Ülkemde ve kendi vatandaşlarımızın önünde müsabaka yapmak benim her zaman en büyük hayalimdi. Bu beni her zaman çok heyacanlandırmıştır. Fırsat buldukça da gerçekleştiriyorum. Şu an için rakibim henüz belli değil ancak çeşitli görüşmeler yapıyoruz ve birkaç güne kadar rakip de belli olacak. Onu da açıklayacağız. Antrenman ve çalışmalarımız çok iyi gidiyor, herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ayrıca formum da çok iyi durumda, kendimi her an için maça çıkacak şekilde hazır tutuyorum" şeklinde konuştu.

Arslan’ın basın danışmanı Vedat Alyaz, Fırat Arslan’ın şu an için Avrupa Şampiyonu olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemler için çeşitli çalışmalarımız var, yeri geldikçe sporseverlerle paylaşacağız" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku