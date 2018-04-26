Fırat Aydınus’un derbi raporu

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçı yönetecek Fırat Aydınus 28. kez derbide görev alacak. Aydınus ayrıca iki takım arasında oynanan maçlarda 8. kez düdük çalacak. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 4, siyah-beyazlılar da 2...

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçı yönetecek Fırat Aydınus 28. kez derbide görev alacak. Aydınus ayrıca iki takım arasında oynanan maçlarda 8. kez düdük çalacak. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 4, siyah-beyazlılar da 2 kez galip geldi.

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. 2003-2004 sezonundan bu yana Süper Lig’de düdük çalan Aydınus, daha önce 27 derbi maçında görev aldı. Fırat Aydınus, son olarak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Vodafone Park’ta oynanan ve 2-2 sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetmişti.

8. Galatasaray - Beşiktaş maçı

Fırat Aydınus, Galatasaray ile Beşiktaş arasında daha önce oynanan 7 müsabakada düdük çaldı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 2 kez gülen taraf oldu. 1 maçta da kazanan çıkmadı. Aydınus, ligin ilk yarısında 14. haftada Dolmabahçe’de oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetmişti. Aslan bu maçlarda 11 gol atarken, Kartal da rakibine 10 golle karşılık verdi.

Fırat Aydınus, Galatasaraylı futbolculara 2 kırmızı, 16 sarı kart çıkarırken, Beşiktaşlı futbolculara ise 20 sarı kart gösterdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki olaylı derbide görevliydi

Süper Lig’de 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan olaylı Beşiktaş - Galatasaray maçını da Fırat Aydınus yönetti. Söz konusu müsabakada sarı-kırmızılıların 2-1’lik üstünlüğü bulunurken, siyah-beyazlı taraftarlar son dakikalarda sahaya girmişti. Bunun üzerine Aydınus, maçın tatil edilmesine karar vermişti. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray’ı hükmen 3-0 galip ilan etme kararı almıştı.

Fırat Aydınus’un yönettiği Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:

2004-2005 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

2005-2006 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 2

2006-2007 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

2009-2010 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1

2011-2012 Galatasaray: 3-Beşiktaş: 2

2013-2014 Beşiktaş: 0 -Galatasaray: 3 (Hükmen)

2017-2018 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0