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30 Haziran 2018 Cumartesi 19:09

Fransa, çeyrek finalde

2018 Dünya Kupası son 16 turu maçında Fransa, Arjantin’i 4-3 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

Fransa, çeyrek finalde
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2018 Dünya Kupası son 16 turu maçında Fransa, Arjantin’i 4-3 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ve Arjantin, karşı karşıya geldi. Mücadelenin 13. dakikasında Kylian Mbappe’nin yerde kalmasıyla Fransa penaltı kazanırken, Antoine Griezmann penaltıyı gole çeviren isim oldu. Fransa’nın 1-0’lık üstünlüğü devam ederken, baskısını arttıran Arjantin devrenin sonlarına doğru aradığı golü Angel Di Maria ile buldu. Maria, 41. dakikada uzak mesafeden sert bir vuruşla durumu 1-1 yaptı ve deve bu skorla sona erdi.

Arjantin ikinci yarıya da hızlı başladı. 48. dakikada Lionel Messi’nin vuruşunda Mercado son dokunuşu yaparak ağları havalandırdı. 2-1 öne geçen Arjantin’in maçtaki üstünlüğü uzun sürmedi. 57. dakikada Bernard Pavard’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda skor 2-2’ye geldi. Ardından sahneye çıkan 19 yaşındaki Kylian Mbappe, 64 ve 68. dakikada attığı gollerle takımını 4-2 öne geçirdi. Genç oyuncu Mbappe, Owen, Pele ve Julian Green’in ardından 19 yaşında Dünya Kupası’nda 2 gol atan 4. futbolcu oldu.

90+3. dakikada Sergio Agüero’nun attığı gol skoru belirledi ve Fransa, Arjantin’i 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fransa çeyrek finalde, Portekiz - Uruguay eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
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