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16 Ekim 2018 Salı 13:07

Fuat Sakarya Futbol Turnuvası başladı

Nilüfer Belediyesi çalışanlarının katıldığı ve geleneksel hale gelen Fuat Sakarya Futbol Turnuvası’nda heyecan, Başkan Mustafa Bozbey’in başlama vuruşuyla başladı. 12 takımın yer aldığı turnuvanda ilk maçlar nefes kesti.Nilüfer...

Fuat Sakarya Futbol Turnuvası başladı
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Nilüfer Belediyesi çalışanlarının katıldığı ve geleneksel hale gelen Fuat Sakarya Futbol Turnuvası’nda heyecan, Başkan Mustafa Bozbey’in başlama vuruşuyla başladı. 12 takımın yer aldığı turnuvanda ilk maçlar nefes kesti.

Nilüfer Belediyesi’nin, çalışanları arasında dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlediği etkinliklerden biri olan Fuat Sakarya Halı Saha Futbol Turnuvası’nda heyecan başladı. 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Nilüfer Belediyesi personeli Fuat Sakarya’nın adının yaşatıldığı turnuvada bu yıl, 10’i erkek 2’si kadın olmak üzere 12 takım mücadele edecek. Altınşehir Gençlik Merkezi’nde bir ay sürecek olan turnuvanın başlama vuruşunu, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Atakan Çorbacı yaptı. Turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar dileyen Başkan Mustafa Bozbey, karşılaşmaların dostluk içinde geçmesi dileğinde bulundu. Merhum Fuat Sakarya’yı anma adına yıllardır düzenledikleri turnuvanın geleneksel hale geldiğini ifade eden Başkan Bozbey, “Bu yıl turnuvada 12 takımla 151 çalışma arkadaşımız katılıyor. Önümüzdeki yıllarda kadın takımlarının daha çok olmasını arzu ediyoruz. Topuklu kramponları sahalarda görmek istiyoruz” dedi.

Turnuvanın açılış maçında Sportek ile Jagermeister takımları karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Sportek, rakibi Jagermeister’i 4-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Günün nefes kesen diğer maçında da Fenomenler takımı, Kültür Madrid’i 4-1 yenerek avantaj elde etti.
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