Furkan Korkmaz: “Eylül’de Milli Takım’la olacağım”

İsveç karşısında 23 sayı bularak A Milli Basketbol Takımı’nın en skorer ismi olan Furkan Korkmaz, Eylül’de oynanacak eleme maçlarında yer alacağını söyledi.

Çin’de düzenlenecek olan 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’nın eleme maçlarının üçüncü penceresinde Ankara’da Ukrayna’yı 80-66, İsveç’i ise 77-52 mağlup eden A Milli Basketbol Takımı, B Grubu’nda lider olarak ikinci tura yükselirken, milli takımın NBA’deki yıldızı Furkan Korkmaz, İsveç maçı sonrası Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İsveç karşısında 23 sayı bularak takımın en skorer ismi olan Furkan Korkmaz, Eylül’de oynanacak eleme maçlarında yer alacağını söyledi.

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na katılmak için düzenlenen eleme maçlarının öneminin farkında olduklarını belirten Korkmaz, “Ankara’da oynayacağımız iki maç bizim için çok önemliydi. Dünya Kupası’na katılmayı gerçekten çok istiyoruz. Toplandığımızdan beri çok çalıştık ve herkes çok emek verdi. Bu maçları kendi sahamızda oynamak bizim için çok güzel bir duygu” dedi.

Milli Takım formasını giymenin kendisi için çok değerli olduğunu belirten genç yıldız, “Sanıyorum milli takım formasını giymenin değerini en iyi bilen oyunculardan biriyim. Çocukluğumdan beri milli takımda oynuyorum. Tabii ki takımdaki herkes bu formanın öneminin farkında. Ancak Cedi ve ben Amerika’da olduğumuz için Türkiye’yi çok özlüyoruz. O yüzden Türkiye’de, kendi taraftarımızın önünde oynamak bizim için çok değerli ve burada oynamaktan mutluluk duyuyoruz. Sezon içindeki maçlarda yer alamadık ama şimdi buradayız ve milli takım formasını giymek bizim için büyük bir gurur” şeklinde konuştu.

Eylül’de oynanacak olan ikinci tur maçlarında yer alacağını ifade eden Furkan, “Tabii ki ikinci tur maçları daha zor olacak. Artık bu seviyede kolay takım yok. Her takımın kendine özgü, iyi oyuncuları var. Bundan sonra bizim için önemli olan bizim ne yapacağımız. İnanıyorum ki o maçları da kazanıp Dünya Kupası’na katılacağız” açıklamasında bulundu.

Türkiye’yi NBA’de temsil eden Cedi Osman ile saha içindeki uyumuna da değinen Furkan, “Cedi ile çok uzun yıllardır birlikte oynuyoruz. Onunla hem saha içinde hem saha dışında iyi bir ilişkimiz var. Dışarıdan nasıl görünüyoruz bilmiyorum ama sahada çok uyumlu olduğumuzu düşünüyorum. Aramızda görünenden çok daha iyi bir arkadaşlık var” dedi.