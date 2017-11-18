Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 13:24

Furkan Korkmaz, G-League’de parlıyor

G-League’de Delaware 87ers, Erie BayHawks’a 106-84 yenildiği maçta milli basketbolcu Furkan Korkmaz 19 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile oynadı.

Furkan Korkmaz, G-League'de parlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

G-League’de Delaware 87ers, Erie BayHawks’a 106-84 yenildiği maçta milli basketbolcu Furkan Korkmaz 19 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile oynadı.

Philadelphia 76ers’ın G-League’e gönderdiği Furkan Korkmaz, burada performansıyla göz dolduruyor. Korkmaz’ın formasını giydiği Delaware 87ers, Erie Insurance Arena’da karşılaştığı Erie BayHawks’a 106-84’lük skorla yenildi. Milli basketbolcu, müsabakada 32 süre aldı ve 19 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile karşılaşmayı tamamladı. 20 yaşındaki oyuncu, bu performansı ile James Blackmon’ın 20 sayısının ardından takımının en skorer ikinci oyuncusu oldu.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<