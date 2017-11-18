Furkan Korkmaz, G-League’de parlıyor

G-League’de Delaware 87ers, Erie BayHawks’a 106-84 yenildiği maçta milli basketbolcu Furkan Korkmaz 19 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile oynadı.



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Philadelphia 76ers’ın G-League’e gönderdiği Furkan Korkmaz, burada performansıyla göz dolduruyor. Korkmaz’ın formasını giydiği Delaware 87ers, Erie Insurance Arena’da karşılaştığı Erie BayHawks’a 106-84’lük skorla yenildi. Milli basketbolcu, müsabakada 32 süre aldı ve 19 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile karşılaşmayı tamamladı. 20 yaşındaki oyuncu, bu performansı ile James Blackmon’ın 20 sayısının ardından takımının en skorer ikinci oyuncusu oldu.