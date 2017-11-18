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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:11

Futbolun efsaneleri İnegöllüler ile buluştu

Türk futbolunun efsane isimleri İnegöl Belediyesi’nce düzenlenen "Gençlik ve Spor” konulu söyleşide futbolseverlerle bir araya geldi.“Gençlik ve Spor” adlı söyleşi programında eski milli futbolcu Oğuz Çetin ve spor spikeri Erdoğan...

Futbolun efsaneleri İnegöllüler ile buluştu
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Türk futbolunun efsane isimleri İnegöl Belediyesi’nce düzenlenen "Gençlik ve Spor” konulu söyleşide futbolseverlerle bir araya geldi.

“Gençlik ve Spor” adlı söyleşi programında eski milli futbolcu Oğuz Çetin ve spor spikeri Erdoğan Arıkan İnegöllü futbolseverlerle buluştu. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde yapılan programda, spor spikeri Erdoğan Arıkan ve eski milli futbolcu Oğuz Çetin, tecrübelerini futbolseverlerle paylaştı. Fenerbahçe’nin eski milli futbolcusu ve teknik direktörü Oğuz Çetin yaptığı konuşmada, ilk defa 26 yaşında A Milli Takım formasını giydiğini ve bunun bir dünya rekoru olduğunu söyledi. İnegöl’den yetişen başarılı futbolculardan da bahsedildi. Seyircilerin, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in de aslen İnegöllü olduğu söylemeleri üzerine Arıkan ve Çetin, bunu ilk defa duyduklarını dili getirerek, futboldaki bu başarılı kişilerin İnegöl adına gurur verici olduğunu ifade ettiler.

Keyifli bir sohbet havasında gerçekleştirilen söyleşi sonrasında teşekkür konuşması yapmak üzere söz alan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Bu akşam Türk futbolumuzun başarılı ve aynı zamanda karakter olarak da toplumumuza örnek teşkil eden iki güzide insanını burada ağırladık. Gerek futbol hakkında ve gerekse hayat tecrübeleri hakkında bizlere bilgiler verdiler. Konuklarımıza bizlere güzel bir akşam yaşattıkları için sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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