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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:52

Futbolun efsaneleri, Mardinli gençlerle buluştu

Eski futbolcular Ali Gültiken, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin ve Ergün Penbe, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, “Futbolun efsaneleri gençlerle buluşuyor” projesi çerçevesinde Mardinli gençlerle bir araya geldi.Eski futbolcular Ali Gültiken,...

Futbolun efsaneleri, Mardinli gençlerle buluştu
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Eski futbolcular Ali Gültiken, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin ve Ergün Penbe, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, “Futbolun efsaneleri gençlerle buluşuyor” projesi çerçevesinde Mardinli gençlerle bir araya geldi.

Eski futbolcular Ali Gültiken, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin ve Ergün Penbe, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, “Futbolun efsaneleri gençlerle buluşuyor” projesi çerçevesinde Mardin’e geldi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ı ziyaret eden eski futbolcular, Artuklu Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi.

Galatasaraylı Ergün Penbe, Mardin’e ilk kez geldiğini belirterek, Mardinspor’u birinci ligde görmek istediklerini söyledi. Penbe, “İki gün boyunca buradayız. Burada gençlerle buluşmaya geldik. Yarın da cezaevinde mahkumlarla maç yapacağız. Biz mutlu oluyoruz insanları mutlu görünce. Mardinspor’u daha iyi yerlerde görmek isterdik. Böyle bir şehirde amatöre düşmüşler. Böyle bir şehirde daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Futbol ülkemizde değil, dünyada sevilen bir spor dalı. Şehirlerin bir yerlere gelmesinde futbol takımlarının çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Proje 10 ilde uygulanacak”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit Carti ise, hedeflerinin gençlere yönelik politikalar üretilmesi olduğunu ifade ederek, “Yeni Türkiye ve yarının gençlerinin yetişmesini sağlamak istiyoruz. Sosyal medya hesabımızı gençler takip etsin ve sizlerin hazırlayacağı projelere destek vereceğiz. Geçen yıl 2 bin 800 projeye 190 bin TL destek verdik. Bunlara devam edeceğiz. Futbolun efsaneleri geçmiş yıllarda uyguladığımız bir proje, bu yıl 10 ilde uygulanacak. Hepsi çok kıymetli uluslararası alanda bizleri gururlandıran futbolcularımız. Bütün faaliyetlerimizin odağında gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, terörden uzak durması var. Gençlerimiz hayata katılsın. Biz sizleri hayata katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
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