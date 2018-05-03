Galatasaray, Ali Palabıyık’ın yönettiği maçları kazanıyor

Süper Lig’de bu hafta oynanacak Akhisarspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık, sarı-kırmızılıların bugüne kadar 15 maçında düdük çaldı. Galatasaray, bu maçlarda 7 kez galip gelirken, 5 kez de mağlup oldu.Galatasaray,...

Süper Lig’de bu hafta oynanacak Akhisarspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık, sarı-kırmızılıların bugüne kadar 15 maçında düdük çaldı. Galatasaray, bu maçlarda 7 kez galip gelirken, 5 kez de mağlup oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda saat 19.00’da Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun açıklamasına göre bu müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

Ali Palabıyık, kariyerinde 15 kez Galatasaray mücadelelerinde düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 7 kez galip gelirken, 3 kez berabere kaldı. 5 mücadeleyi ise rakip takımlar kazandı. Palabıyık, Galatasaraylı futbolculara toplamda 41 sarı ve 4 kırmızı kart gösterdi.

Palabıyık, Galatasaray’ın bu sezon 3 karşılaşmasını yönetti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu’nda Sivasspor’u 3-0 mağlup ederken, Başakşehir’e deplasmanda 5-1, Yeni Malatyaspor’a ise yine deplasmanda 2-1’lik skorla yenildi.