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29 Nisan 2018 Pazar 21:02

Galatasaray, Beşiktaş’ı 5 lig maç aradan sonra mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig’de evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti ve rakibini 5 maç aradan sonra yenmeyi başardı.

Galatasaray, Beşiktaş'ı 5 lig maç aradan sonra mağlup etti
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Galatasaray, Süper Lig’de evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti ve rakibini 5 maç aradan sonra yenmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılara karşı ligde oynadığı son 5 müsabakada 4 kez mağlup olurken, 1 kez de berabere kalmıştı. Bu maçı kazanan Galatasaray, rakibine karşı yenememe şanssızlığını da bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’ı en son 24 Mayıs 2015 yılında oynanan lig maçında 2-0 mağlup etmişti. Karşılaşmadan zaferle ayrılan Aslan, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan elde etti.
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