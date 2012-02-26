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27 Nisan 2018 Cuma 10:12

Galatasaray, Beşiktaş’ı 8. kez Türk Telekom Stadyumu’nda ağırlayacak

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu’nda 8. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlardan sarı-kırmızılılar 4, siyah-beyazlılar 2 kez galip ayrıldı.Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş pazar...

Galatasaray, Beşiktaş'ı 8. kez Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak
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Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu’nda 8. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlardan sarı-kırmızılılar 4, siyah-beyazlılar 2 kez galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele edecek. İki takım bu statta ilk kez 2011-2012 sezonunda karşı karşıya geldi ve bu müsabakadan sarı-kırmızılılar, 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Türk Tekekom’da geçen sezon oynanan son maçı ise siyah-beyazlılar, Talisca’nın golü ile 1-0 kazandı.

8. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu’nda bugüne kadar 7 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 4 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. Beşiktaş, bu 2 galibiyeti son iki sezonda oynanan maçlarda elde etti. İki takım arasında Galatasaray’ın evindeki 1 mücadele de berabere sona erdi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2011/2012 26.02.2012 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

2011/2012 06.05.2012 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

2012/2013 27.01.2013 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2013/2014 22.02.2014 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

2014/2015 24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2015/2016 08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

2016/2017 27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
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