Galatasaray, bu sezon ilk kez 2’den fazla gol yedi

Galatasaray, Süper Lig’de Medipol Başakşehir maçında 5 gole kalesini kapatamadı ve bu sezon ilk defa 2’den fazla gol yedi.

Galatasaray, Süper Lig’de Medipol Başakşehir maçında 5 gole kalesini kapatamadı ve bu sezon ilk defa 2’den fazla gol yedi.



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Süper Lig’in bu en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda bulunan Galatasaray, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynadığı Medipol Başakşehir maçında bu sezon bir ilki yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka öncesinde ligde kalesinde toplam 9 gol görmüştü. Aslan, Başakşehir karşılaşmasıyla ligde ilk kez 2 golden fazla kalesini kapatamadı ve 5 golü filelerinde gördü. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında 2 gol yemişti.