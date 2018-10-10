Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmana koşu mekaniği üzerine yapılan bir çalışmayla başlandı. Daha sonra her oyuncunun kendi nabız aralığına göre 30 dakikalık aerob (parkurlu) koşuyla antrenmana devam edildi. Antrenman, core - stabilizasyon hareketlerinin ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Selçuk İnan ve Eren Derdiyok, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dahilinde çalışırken, Badou Ndiaye, teknik heyetin verdiği izin doğrultusunda antrenmanda yer almadı.

Öte yandan Muslera, Serdar Aziz, Rodrigues, Belhanda, Linnes, Ömer Bayram, Onyekuru, Nagatomo ve Feghouli, milli takım kamplarında bulunduklarından dolayı antrenmana katılmadı.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.