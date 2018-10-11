SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 20:14

Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper’in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmana dinamik...

Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Galatasaray, Spor Toto Süper’in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı.

Sabah antrenmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde çabukluk - çeviklik çalışmaları üzerinde duruldu. Daha sonra interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Selçuk İnan ve Eren Derdiyok, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dahilinde çalışırken, milli takım kamplarında yer alan dokuz oyuncu ve izinli olan Badou Ndiaye idmana katılmadı.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku