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12 Ekim 2018 Cuma 13:33

Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra oyunsal formda dayanıklılığa dayalı dört minyatür kaleli dar alan oyunları yapıldı. Devam eden bölümde oyunsal formda dayanıklılığa dayalı dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Selçuk İnan ile Eren Derdiyok, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek.
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