Galatasaray, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana her oyuncunun kendi nabız aralığına göre yapılan ve 20 dakika süren parkurlu aerob koşuyla başlandı. Daha sonra topla ısınmaya geçilen antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

A Milli Takım’dan dönen Serdar Aziz ve Ömer Bayram, günü dinlenmeyle geçirdi. Selçuk İnan ve Eren Derdiyok, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

Milli Takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli ise antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.