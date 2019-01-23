Galatasaray'da Pato SÃ¼rprizi

Galatasaray kulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'in, adÄ± bir sÃ¼redir takÄ±mla anÄ±lan Pato'yu baÅŸarÄ±lÄ± futbolundan dolayÄ± Ã¶zellikle istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Bu haberin ayrÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¼venilir bahis siteleri tarafÄ±ndan futbol severlerle paylaÅŸÄ±lÄ±yor. Galatasaray kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n yetenekli patronu, takÄ±ma gÃ¶nÃ¼l veren taraftarlarla arasÄ±ndaki iletiÅŸimi yeniden kuvvetlendirmek hem de zor durumda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ teknik direktÃ¶r Fatih Terimâ€™e bu transferle bir hediye vermek istiyor.

Galatasaray kulÃ¼bÃ¼ yetkilileri taraftarlarÄ±nÄ± ve takÄ±mda top koÅŸturan futbolcularÄ±nÄ± daha mutlu gÃ¶rmek istiyor. Bu nedenle transfer konularÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±ran KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz yapÄ±lacak Pato transferi sayesinde, baÅŸta taraftarlar olmak Ã¼zere, Teknik yÃ¶netici Fatih Terim'e katkÄ± saÄŸlamayÄ± hedefliyor.

Galatasaray'Ä±n forvet listelerinde ilk sÄ±rada yer alan Pato transferi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± son hÄ±zÄ±yla devam ediyor. TaraftarlarÄ± bir hayli heyecanlandÄ±ran bu transfer haberi BaÅŸkan Mustafa Cengiz'in bir dÃ¶nem zor durumda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Fatih Terim'i rahatlatacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Mustafa Cengiz'in Transfer Hediyesi

KulÃ¼p BaÅŸkan Mustafa Cengiz, gÃ¶revine baÅŸlamadan Ã¶nce kamuoyuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi. â€œGalatasaray gibi Ã¼lkelerarasÄ± alanda birÃ§ok baÅŸarÄ±ya imza atan bir kulÃ¼p, her transfer dÃ¶neminde yÄ±ldÄ±z olan bir oyuncu transferi yapÄ±lmasÄ± gerekir diyen KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, Patoâ€™yu takÄ±mÄ±na alarak verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ de tutmanÄ±n hesaplarÄ±nÄ± yapÄ±yor. BaÅŸarÄ±lÄ± futbolcu Pato'yu Ã¶zellikle istediÄŸini vurgulayan BaÅŸkan Cengiz, bu transfer sayesinde Fatih Terim'e ve takÄ±mÄ±na katkÄ± saÄŸlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

DetaylarÄ± Ã¶ÄŸrenmek isteyenler www.buroinceleme.com sitesini inceleyebilirler. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardan beri top koÅŸturan BrezilyalÄ± golcÃ¼ Pato, Ã‡inâ€™de Quanjian formasÄ±yla futbol hayatÄ±nÄ± Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ±larla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Daha Ã¶nce Milan ve Chelsea gibi devler ligi takÄ±mlarÄ±nda oynayan SambacÄ±, Ã‡in Ligiâ€™nde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± toplam 46 maÃ§ta 30 gol atmayÄ± baÅŸararak bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ kulÃ¼bÃ¼n son dakika transfer haberleri arasÄ±nda yer alan Pato, sÃ¼rprizi taraftarlarÄ±n merak konusu oldu.

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terimâ€™inde baÅŸarÄ±lÄ± futbolcu AlexandrePato'yu Ã§ok istediÄŸi gelen haberler arasÄ±nda ilk sÄ±rada yer alÄ±yor. Ã‡in liginde birÃ§ok baÅŸarÄ± yakalayan Pato'nun Galatasaray takÄ±mÄ±yla anlaÅŸmasÄ± an meselesi. YapÄ±lan transfer pazarlÄ±ÄŸÄ±nda ilk etapta anlaÅŸÄ±lan Pato'nun kesin anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± halinde birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde Ä°stanbul'a gelmesi ve saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§mesi bekleniyor.

Belhanda'dan Ä°stenmeyen Hareket

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 18. haftasÄ±nda ikinci sÄ±rada yer alan Galatasaray kendi sahasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ misafir etti. TÃ¼rk Telekom stadÄ±nda yapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸmada hakem Alper Ulusoy dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±. HÄ±zlÄ± baÅŸlayan karÅŸÄ±laÅŸmada her iki takÄ±mda taraftarlarÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ topladÄ±. Ancak karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 16.dakikasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼â€™nden TiagoPinto, Feghouli'ye sert ve Ã§irkin bir mÃ¼dahalede bulundu. YaÅŸanan bu mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan iki isim arasÄ±nda istenmeyen bir gerginlik yaÅŸandÄ±. Bu gerginlik daha da bÃ¼yÃ¼yerek diÄŸer futbolcular arasÄ±nda da tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±. TribÃ¼ndeki taraftarlarÄ±n da dikkatini Ã§eken bu tartÄ±ÅŸmalara her iki takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ de mecburen karÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±. Pinto'nunFeghouli'ye faul yapmasÄ± sonrasÄ± rakibine tÃ¼kÃ¼ren Belhanda yaptÄ±ÄŸÄ± bu hareket sonrasÄ±nda, hakem Alper Ulusoy tarafÄ±ndan sarÄ± kartla cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. Futbolda istenmeyen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergileyen bu hareketle Belhanda taraftarlarÄ±ndan tepki aldÄ±.

Belhanda CezalÄ± Duruma DÃ¼ÅŸtÃ¼

Fas asÄ±llÄ± futbolcu yaptÄ±ÄŸÄ± bu hareket sonrasÄ± taraftarlarÄ±n tepkisini alarak ve hakem Alper Ulusoy'un verdiÄŸi sarÄ± kart cezasÄ±yla Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta forma giyemeyecek. Belhandacimbomun GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§ta sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± olduÄŸu iÃ§in forma giyemeyecek. GÃ¶ztepe deplasmanÄ±nda sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± olduÄŸu iÃ§in forma giyemeyecek olan Belhan'da maÃ§ sonrasÄ± yapÄ±lan rÃ¶portajda ani bir refleksle bu hareketi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Rakip takÄ±m arkadaÅŸÄ±ndan Ã¶zÃ¼r dileyen yetenekli futbolcu, yapÄ±lan faul sonrasÄ± bÃ¶yle bir olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'e SÃ¼rpriz Teklif

SÃ¼per toto sÃ¼per liginin18.haftasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile yapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸmada iki kez topu filelerle buluÅŸturan GalatasaraylÄ± Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'e sÃ¼rpriz bir talip Ã§Ä±ktÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± gollerle taraftarÄ±n alkÄ±ÅŸÄ±nÄ± alan Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ Fatih Terim tarafÄ±ndan Ã¶dÃ¼llendirildi.

Galatasaray'da AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda attÄ±ÄŸÄ± iki golle adÄ±ndan sÃ¶z ettiren baÅŸarÄ±lÄ± golcÃ¼ Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ ile ilgili sÃ¼rpriz bir transfer iddiasÄ± ortaya atÄ±ldÄ±.

Rus Ekip Krasnodar Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'e Talip

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Rus ekibi Krasnodar'Ä±n Galatasaray'da top koÅŸturan yetenekli futbolcusu Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'e transfer teklifi sunduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 18. Hafta AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±ndaki oyunu ile hem taraftarÄ±n hem de Fatih Terim'in dikkatini Ã§eken Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ Rus takÄ±mlarÄ±ndan Krasnaodar tarafÄ±ndan gelen transfer teklifiyle gÃ¼ndemde yer aldÄ±. AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda attÄ±ÄŸÄ± iki gol sayesinde yÄ±ldÄ±zlaÅŸan golcÃ¼ futbolcu, Krasnodar takÄ±mÄ±ndan gelen transfer teklifini teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in kararÄ±yla reddettiÄŸi bildirildi.

Futbol hayatÄ±na Galatasaray kulÃ¼bÃ¼nde devam edeceÄŸi ile ilgili bilgileri Krasnodar takÄ±mÄ±na aÃ§Ä±klayan Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k yÄ±llardan beri futbol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda Galatasaray hayalinin olduÄŸunu belirtti. DiÄŸer taraftan Galatasaray yÃ¶netiminin sezon sonunda sÃ¶zleÅŸmesi bitecek olan Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'e yeni transfer sÃ¶zleÅŸmesi Ã¶nereceÄŸi gÃ¼ndemde konuÅŸulan konularÄ±n arasÄ±nda yer alÄ±yor. Sezon ortasÄ±nda Rus ekipten gelen bu transfer haberi taraftarlar aÃ§Ä±sÄ±ndan merak konusu oluÅŸturdu.

GalatasaraylÄ± kulÃ¼bÃ¼n BafetimbiGomis'in takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kadroya henÃ¼z bir forvet Ã¶nerisi yapamayan sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n tek tecrÃ¼beli forveti konumunda olan Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'e Krasnodar talip oldu. Ancak Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ takÄ±mda top koÅŸturmaya devam edeceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine teknik adam Fatih Terimâ€™inde ortak kararÄ±yla transferi reddettiÄŸi bildirildi. BaÅŸarÄ±lÄ± teknik adam Fatih Terim, Rus ekip Krasnodar'dan gelen bu transfer teklifini veto ederek, yetenekli futbolcu Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼ transfer etmek istemediÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ oldu.