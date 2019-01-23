SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Ocak 2019 Çarşamba 23:56

Galatasaray'da Pato SÃ¼rprizi

Galatasaray'da Pato SÃ¼rprizi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Galatasaray kulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'in, adÄ± bir sÃ¼redir takÄ±mla anÄ±lan Pato'yu baÅŸarÄ±lÄ± futbolundan dolayÄ± Ã¶zellikle istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Bu haberin ayrÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¼venilir bahis siteleri tarafÄ±ndan futbol severlerle paylaÅŸÄ±lÄ±yor. Galatasaray kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n yetenekli patronu, takÄ±ma gÃ¶nÃ¼l veren taraftarlarla arasÄ±ndaki iletiÅŸimi yeniden kuvvetlendirmek hem de zor durumda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ teknik direktÃ¶r Fatih Terimâ€™e bu transferle bir hediye vermek istiyor.

Galatasaray kulÃ¼bÃ¼ yetkilileri taraftarlarÄ±nÄ± ve takÄ±mda top koÅŸturan futbolcularÄ±nÄ± daha mutlu gÃ¶rmek istiyor. Bu nedenle transfer konularÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±ran KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz yapÄ±lacak Pato transferi sayesinde, baÅŸta taraftarlar olmak Ã¼zere, Teknik yÃ¶netici Fatih Terim'e katkÄ± saÄŸlamayÄ± hedefliyor.

Galatasaray'Ä±n forvet listelerinde ilk sÄ±rada yer alan Pato transferi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± son hÄ±zÄ±yla devam ediyor. TaraftarlarÄ± bir hayli heyecanlandÄ±ran bu transfer haberi BaÅŸkan Mustafa Cengiz'in bir dÃ¶nem zor durumda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Fatih Terim'i rahatlatacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Mustafa Cengiz'in Transfer Hediyesi

KulÃ¼p BaÅŸkan Mustafa Cengiz, gÃ¶revine baÅŸlamadan Ã¶nce kamuoyuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi. â€œGalatasaray gibi Ã¼lkelerarasÄ± alanda birÃ§ok baÅŸarÄ±ya imza atan bir kulÃ¼p, her transfer dÃ¶neminde yÄ±ldÄ±z olan bir oyuncu transferi yapÄ±lmasÄ± gerekir diyen KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, Patoâ€™yu takÄ±mÄ±na alarak verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ de tutmanÄ±n hesaplarÄ±nÄ± yapÄ±yor. BaÅŸarÄ±lÄ± futbolcu Pato'yu Ã¶zellikle istediÄŸini vurgulayan BaÅŸkan Cengiz, bu transfer sayesinde Fatih Terim'e ve takÄ±mÄ±na katkÄ± saÄŸlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

DetaylarÄ± Ã¶ÄŸrenmek isteyenler www.buroinceleme.com sitesini inceleyebilirler. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardan beri top koÅŸturan BrezilyalÄ± golcÃ¼ Pato, Ã‡inâ€™de Quanjian formasÄ±yla futbol hayatÄ±nÄ± Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ±larla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Daha Ã¶nce Milan ve Chelsea gibi devler ligi takÄ±mlarÄ±nda oynayan SambacÄ±, Ã‡in Ligiâ€™nde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± toplam 46 maÃ§ta 30 gol atmayÄ± baÅŸararak bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ kulÃ¼bÃ¼n son dakika transfer haberleri arasÄ±nda yer alan Pato, sÃ¼rprizi taraftarlarÄ±n merak konusu oldu.

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terimâ€™inde baÅŸarÄ±lÄ± futbolcu AlexandrePato'yu Ã§ok istediÄŸi gelen haberler arasÄ±nda ilk sÄ±rada yer alÄ±yor. Ã‡in liginde birÃ§ok baÅŸarÄ± yakalayan Pato'nun Galatasaray takÄ±mÄ±yla anlaÅŸmasÄ± an meselesi. YapÄ±lan transfer pazarlÄ±ÄŸÄ±nda ilk etapta anlaÅŸÄ±lan Pato'nun kesin anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± halinde birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde Ä°stanbul'a gelmesi ve saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§mesi bekleniyor.

Belhanda'dan Ä°stenmeyen Hareket

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 18. haftasÄ±nda ikinci sÄ±rada yer alan Galatasaray kendi sahasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ misafir etti. TÃ¼rk Telekom stadÄ±nda yapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸmada hakem Alper Ulusoy dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±. HÄ±zlÄ± baÅŸlayan karÅŸÄ±laÅŸmada her iki takÄ±mda taraftarlarÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ topladÄ±. Ancak karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 16.dakikasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼â€™nden TiagoPinto, Feghouli'ye sert ve Ã§irkin bir mÃ¼dahalede bulundu. YaÅŸanan bu mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan iki isim arasÄ±nda istenmeyen bir gerginlik yaÅŸandÄ±. Bu gerginlik daha da bÃ¼yÃ¼yerek diÄŸer futbolcular arasÄ±nda da tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±. TribÃ¼ndeki taraftarlarÄ±n da dikkatini Ã§eken bu tartÄ±ÅŸmalara her iki takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ de mecburen karÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±. Pinto'nunFeghouli'ye faul yapmasÄ± sonrasÄ± rakibine tÃ¼kÃ¼ren Belhanda yaptÄ±ÄŸÄ± bu hareket sonrasÄ±nda, hakem Alper Ulusoy tarafÄ±ndan sarÄ± kartla cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. Futbolda istenmeyen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergileyen bu hareketle Belhanda taraftarlarÄ±ndan tepki aldÄ±.

Belhanda CezalÄ± Duruma DÃ¼ÅŸtÃ¼

Fas asÄ±llÄ± futbolcu yaptÄ±ÄŸÄ± bu hareket sonrasÄ± taraftarlarÄ±n tepkisini alarak ve hakem Alper Ulusoy'un verdiÄŸi sarÄ± kart cezasÄ±yla Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta forma giyemeyecek. Belhandacimbomun GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§ta sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± olduÄŸu iÃ§in forma giyemeyecek. GÃ¶ztepe deplasmanÄ±nda sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± olduÄŸu iÃ§in forma giyemeyecek olan Belhan'da maÃ§ sonrasÄ± yapÄ±lan rÃ¶portajda ani bir refleksle bu hareketi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Rakip takÄ±m arkadaÅŸÄ±ndan Ã¶zÃ¼r dileyen yetenekli futbolcu, yapÄ±lan faul sonrasÄ± bÃ¶yle bir olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'e SÃ¼rpriz Teklif

SÃ¼per toto sÃ¼per liginin18.haftasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile yapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸmada iki kez topu filelerle buluÅŸturan GalatasaraylÄ± Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'e sÃ¼rpriz bir talip Ã§Ä±ktÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± gollerle taraftarÄ±n alkÄ±ÅŸÄ±nÄ± alan Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ Fatih Terim tarafÄ±ndan Ã¶dÃ¼llendirildi.

Galatasaray'da AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda attÄ±ÄŸÄ± iki golle adÄ±ndan sÃ¶z ettiren baÅŸarÄ±lÄ± golcÃ¼ Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ ile ilgili sÃ¼rpriz bir transfer iddiasÄ± ortaya atÄ±ldÄ±.

Rus Ekip Krasnodar Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'e Talip

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Rus ekibi Krasnodar'Ä±n Galatasaray'da top koÅŸturan yetenekli futbolcusu Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'e transfer teklifi sunduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 18. Hafta AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±ndaki oyunu ile hem taraftarÄ±n hem de Fatih Terim'in dikkatini Ã§eken Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ Rus takÄ±mlarÄ±ndan Krasnaodar tarafÄ±ndan gelen transfer teklifiyle gÃ¼ndemde yer aldÄ±. AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda attÄ±ÄŸÄ± iki gol sayesinde yÄ±ldÄ±zlaÅŸan golcÃ¼ futbolcu, Krasnodar takÄ±mÄ±ndan gelen transfer teklifini teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in kararÄ±yla reddettiÄŸi bildirildi.

Futbol hayatÄ±na Galatasaray kulÃ¼bÃ¼nde devam edeceÄŸi ile ilgili bilgileri Krasnodar takÄ±mÄ±na aÃ§Ä±klayan Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k yÄ±llardan beri futbol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda Galatasaray hayalinin olduÄŸunu belirtti. DiÄŸer taraftan Galatasaray yÃ¶netiminin sezon sonunda sÃ¶zleÅŸmesi bitecek olan Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'e yeni transfer sÃ¶zleÅŸmesi Ã¶nereceÄŸi gÃ¼ndemde konuÅŸulan konularÄ±n arasÄ±nda yer alÄ±yor. Sezon ortasÄ±nda Rus ekipten gelen bu transfer haberi taraftarlar aÃ§Ä±sÄ±ndan merak konusu oluÅŸturdu.

GalatasaraylÄ± kulÃ¼bÃ¼n BafetimbiGomis'in takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kadroya henÃ¼z bir forvet Ã¶nerisi yapamayan sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n tek tecrÃ¼beli forveti konumunda olan Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'e Krasnodar talip oldu. Ancak Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ takÄ±mda top koÅŸturmaya devam edeceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine teknik adam Fatih Terimâ€™inde ortak kararÄ±yla transferi reddettiÄŸi bildirildi. BaÅŸarÄ±lÄ± teknik adam Fatih Terim, Rus ekip Krasnodar'dan gelen bu transfer teklifini veto ederek, yetenekli futbolcu Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼ transfer etmek istemediÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ oldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber KaynaÄŸÄ± belirtilmeyen haberler Ä°hlas Haber AjansÄ± (Ä°HA)'ya aittir. Haber sitemiz Ä°HA Abonesidir. KaynaÄŸÄ± belirtilmeyen butÃ¼r Haberleri alÄ±p kullananlar bunun yasal sorumluluklarÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ sayÄ±lÄ±rlar. AyrÄ±ca, Yorum kÄ±smÄ±na kredi reklamÄ±, organ kaÃ§aklÄ±ÄŸÄ±nÄ± teÅŸvik edici yorum yapanlarÄ±n IP'leri savcÄ±lÄ±ÄŸa verilecektir.



Ä°lginizi Ã‡ekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Battalgazi Ä°lÃ§esini Ä°hya Etti Malatya VakÄ±flar...
YeÅŸilyurtâ€™ta â€˜Savunma Sanayi Ve SavaÅŸ MakinalarÄ± AÃ§Ä±k Hava MÃ¼zesiâ€™ Kuruluyor YeÅŸilyurtâ€™ta...
Kenan AkdoÄŸan'Ä±n OÄŸlu Muhsin Alper'in SÃ¼nnet DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Kenan AkdoÄŸan'Ä±n...
Malatyaâ€™yÄ± kana bulayacaklardÄ± Malatyaâ€™yÄ±...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku

Comodo SSL