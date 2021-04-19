Galatasaray'da Sakatlığı Biten Futbolcular

Galatasaray Süper Toto Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda dolu dizgin bir şekilde devam ediyor. Galatasaray Yönetimi sezon başında ve ara transfer döneminde takıma yeni futbolcular kazandırdı. Galatasaray'da yeni transferler dışında sakatlıktan dönen Muslera ve Falcao takıma dahil oldu. En son Feghouli'nin de sakatlığı sona ermesi büyük bir sevince neden olmuştu. Yayınlanan bir spor haberi programında konuşan Serdar Sarıdağ Feghouli'nin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. 1xbet bahis sitesi

Serdar Sarıdağ Açıklamaları

A Sporda yayınlanan spor haberi programında konuşan Serdar Sarıdağ Feghouli gibi bir futbolcuyu her teknik direktör ister. Feghouli gibi Muslera ve Falcao'nun sakatlığı olmasaydı Galatasaray'ın puan olarak farklı bir yerde olacağını dile getirdi. Serdar Sarıdağ, Muslera nasıl yeni transfer olarak görülüyorsa Feghouli'yi de yeni transfer olarak nitelendirdi. 1xbet mobi

Muslera ve Falcao Hakkında Açıklamalar

Sezon başında Muslera ve Falcao sakatlanmıştı. Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sakatlığı daha kötü durumdaydı. Ameliyat sonrası yaptığı çalışmalar ile daha kısa bir süre içinde takıma geri döndü. Sakatlık sonrası yerini alan Muslera çıktığı maçlarda Galatasaray hepsinde galip gelerek lider koltuğuna oturdu. Muslera'nın performansı spor haberi yapan gazete ve televizyon kanallarında değerlendirmesi yapılmıştı. A Sporda değerlendirme yapan yorumcu ve spor yazarı olan Serdar Sarıdağ Falcao hakkında da konuştu. Falcao'nun sakatlığı olmadığı durumda Galatasaray'a çok faydalı olacağını söyledi. Galatasaray yedek kulübesinde Falcao gibi bir golcü olması her zaman avantaj sağlayacaktır. 1xbet mobil