Galatasaray, deplasmanda 2 maç sonra galip

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederken, 2 deplasman maçının ardından 3 puan aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor’u Ryan Donk’un golü ile 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece deplasmandaki galibiyet alamama durumunu sonlandırdı. Aslan ligin ilk haftasında Ankaragücü’nü 3-1 yendikten sonra 4. haftada Trabzonspor’a 4-0 ve 6. haftada Akhisarspor’a 3-0’lık skorla mağlup olmuştu. Cimbom, Antalya deplasmanından aldığı 3 puan ile deplasmanda 2 maç sonra kazanmasını bildi.