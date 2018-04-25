Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana genel kuvvet çalışmasıyla başlandı. Daha sonra hedefsiz pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise çift kaleli dar alan oyunları gerçekleştirildi. Üç grup halinde turnuva usulü ile yapılan dar alan oyununu Ahmet Çalık, Bafetimbi Gomis, Fernando Reges, Martin Linnes ve Sinan Gümüş’ten kurulu takım kazandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.