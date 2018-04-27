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27 Nisan 2018 Cuma 14:59

Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele için tesislerde kampa girecek.

Öte yandan antrenmanda Fatih Terim’in isteği ile A Takım Atletik Performans departmanında çalışacak olan Aysel Uçkan da yer aldı. Kıbrıs doğumlu olan ve ilk öğrenimini burada tamamlayan Uçkan, lisans eğitimini Galler’deki Swansea Üniversitesi Spor ve Egzersiz Bilimleri bölümünü bitirdikten sonra İngiltere Premier League ekiplerinden Swansea City Futbol Kulübü Kadın Futbol Takımı’nda bir sezon maç ve performans analisti olarak görev yaptı. İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı üzerine yüksek lisansını gerçekleştiren Aysel Uçkan, son yedi ayda ise Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunuyordu.
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