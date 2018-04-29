Galatasaray, Beşiktaş derbisinin galibiyetini stattaki taraftarıyla tezahüratlarla kutladı.Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Fernando ile Rodrigues getirdi. Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetiyle şampiyonluk yolunda rakibiyle aralarındaki puan farkını 4’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, müsabakanın ardından zaferi Türk Telekom Stadyumu’ndaki taraftarıyla kutladı. Tribünlerin tezahüratlarına eşlik eden futbolcular, hep birlikte 3’lü çekti.
Galatasaray, derbi zaferini taraftarıyla kutladı
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin galibiyetini stattaki taraftarıyla tezahüratlarla kutladı.