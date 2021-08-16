Galatasaray İçin Transfer Onayı Çıktı

Sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmayı planlayan Galatasaray, transfer konusunda da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son anda yaşanan bir gelişme ile birlikte, Galatasaray için transfer onayı çıktı. Süper Lig sezonun başlamasına çok kısa bir süre kala, Galatasaray camiasında da transfer konusunda oldukça hareketli saatlerin yaşandığı görülüyor. Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen ve geride bıraktığımız sezon kiralık olarak takımda yer alan Fernandes’in transfer edilmesi konusunda izin çıktığı belirtildi.

Fatih Terim, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Fernandes isimli oyuncuyu yeniden takımda görmek istediğini belirtti ve kadrosunu bu oyuncu ile birlikte, kiralık olarak kadrosunda tutulan bu oyuncu ile birlikte güçlendirme kararı aldı.

Süpertotobet Fatih Terim transferde birçok isme imza atılmış olmak ile birlikte, özellikle Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk gibi oyuncuların takıma büyük bir katkı sağlayacağına inanıyor. Ayrıca Berkay Kutlu, Barış Yılmaz gibi oyuncular ve Victor Nelsson gibi oyuncularla resmi olarak Galatasaray kadrosuna katılmış durumda bulunmakta. Fatih Terim yaptığı açıklamada transfer de orta sahaya bir takviye yapmak istediğini belirtti. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in geçen sezon kiralık olarak devre arasında, Benfica'dan Tottenham takımına giden Fernandese kadrosuna katmıştı. Bu sezonda takımda görmek amacıyla büyük çaba harcamış ve olumlu sonuç alamamıştı.

süpertotobet giriş Süper Lig karşılaşmalarının başlamasına sadece 1 gün kaldığı şu an itibarıyla, Galatasaray camiasında çok sıcak bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızı satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Galatasaray yönetimi, Benfica yönetimine 2 milyon Euro kiralama bedeli ile birlikte, bunun yanında 8 milyon Euro değerinde opsiyon teklifi yapmıştı. Ancak yapılan bu teklif Portekiz Kulübü teknik direktörü tarafından herhangi bir şekilde yanıtlanmamıştı. Fatih Terim'de yanıt alınmaması üzerine resmi bir açıklama yapmış ve Benfica'nın Fernandes’i bırakmak istemediğini ifade etmişti. 15 günlük süreç geçtikten sonra bir hayli değişiklik yaşandı ve Galatasaray, Fernandes’i kadrosunda görmek için takıma resmi anlamda bir teklif götürdü. Hatta Portekiz takımı ile yapılan görüşmelerde, transfer işlemine sıcak bakıldığı yönünde haberlerin alındığı da gelen bilgiler arasında bulunuyor. Portekiz kulübünün Fernandes’i göndermek istediği de gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Galatasaray bu bilgiden hareket ile transfer teklifini gündeme getirdi ve orta sahasını güçlendirmek amacıyla, Fernandes’i kadrosuna katma konusunda çok önemli bir adım attı. Bakalım gelişmeler neticesinde Fernandes bu sezon Galatasaray formasını as oyuncu olarak giyebilecek mi?